Третий патрульный корабль прибрежной зоны LMS прибудет в Малайзию в октябре

ЦАМТО, 28 июня. Как ожидается, третий патрульный корабль прибрежной зоны LMS (Littoral Mission Ships) класса "Керис" прибудет на военно-морскую базу ВМС Малайзии "Сепанггар" в Кота-Кинабалу (штат Сабах) в октябре 2021 года.

Как сообщает Malaysia Flying Herald, после прибытия на ВМБ "Сепанггар" LMS-3, так же, как и два первых корабля серии, "Керис" (KD Keris) и "Сунданг" (KD Sundang), пройдет процедуру дооборудования перед развертыванием в составе флота. Некоторые системы китайского происхождения будут поэтапно "вестернизированы" путем внедрения и интеграции оборудования и вооружения западного производства по аналогии с проектом поставки в начале 2000-х гг. российских истребителей МиГ-29Н/НУБ.

Как уже сообщал ЦАМТО, в 2017 году Министерство обороны Малайзии заключило с компанией BN Shipyard (Boustead Naval Shipyard Sdn Bhd) контракт на поставку ВМС страны совместно с китайским партнером четырех патрульных кораблей прибрежной зоны LMS. BN Shipyard выступала основным подрядчиком проекта и должна была обеспечить поставку кораблей совместно с китайской корпорацией CSOC. Стоимость контракта составила 1,17 млрд. малаз. ринггитов (289 млн. долл.). Планировалось, что первые два корабля LMS будут построены на верфи Wuchang Shipbuilding в Китае, еще два – на верфи BN Shipyard в Лумуте (Малайзия).

Однако в марте 2019 года было объявлено о пересмотре условий контракта. По решению правительства Малайзии, все четыре корабля должны быть построены в Китае, а стоимость проекта снижена до 1,048 млрд. малаз. ринггитов.

Церемония передачи головного корабля серии, (111) "Керис", ВМС Малайзии состоялась 31 декабря 2019 года, а 17 января 2020 года корабль прибыл на базу Сепанггар. Резка стали для второго корабля серии, (112) "Сунданг", началась в октябре 2018 года. Он был спущен на воду 12 июля 2019 года. Планировалось, что корабль будет поставлен заказчику в апреле 2020 года, но из-за пандемии коронавируса COVID-19 сроки передачи были изменены. Церемония передачи корабля ВМС Малайзии состоялась на предприятии Wuchuan Shipbuilding Industry Co Ltd в г.Цидун (провинция Цзянсу, Китай) 14 января 2021 года. На базу Сепанггар LMS-2 "Сунданг" прибыл 24 января 2021 года и, после дооснащения, был принят в боевой состав 11-й эскадры ВМС Малайзии 5 марта 2021 года.

В октябре 2020 года на предприятии в Ухане (Китай) состоялась церемонии спуска на воду третьего корабля LMS-3 (б.н. 113), а 16 декабря того же года – четвертого и последнего (б.н 114). Планируется, что оба корабля будут переданы ВМС Малайзии в конце года (третий корабль, как было сказано выше, планируется передать в октябре).

Как и ранее построенные корабли серии, они войдут в состав 11-й эскадры ВМС Малайзии и будут размещены на военно-морской базе "Сепанггар".

Длина корабля LMS составляет 68,8 м, ширина – около 9 м, осадка – 2,8 м, полное водоизмещение – около 710 т. Корабль оснащен ГЭУ на базе двух дизельных двигателей MTU серии 4000. Максимальная скорость – 22 узла, дальность плавания – 2000 морских миль на скорости 15 узлов, автономность – 15 суток, экипаж – 45 человек (включая 8 офицеров). В качестве основного вооружения используется дистанционно управляемый модуль вооружения башенного типа с 30-мм пушкой CS/AN3. LMS также оборудован двумя креплениями для 12,7-мм пулеметов. Корабль может нести один специализированный контейнерный модуль и две надувные шлюпки с жестким корпусом (RHIB). Сенсоры и основное вооружение интегрированы с системой боевого управления, разработанной и изготовленной НИИ автоматики провинции Цзянсу (Jiangsu Automated Research Institute – JARI).

В ходе работ по дооснащению на корабли устанавливается дополнительное оборудование от нескольких поставщиков.