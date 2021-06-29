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Интерфакс-АВН

В Баку стартовали азербайджано-турецкие военные учения с боевой стрельбой

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Азербайджанские пограничники
Азербайджанские пограничники.
Источник изображения: Алексей Куденко / РИА Новости

Баку. 28 июня. ИНТЕРФАКС - В Азербайджане в понедельник совместно с турецкими военнослужащими начались совместная тактические учения с боевой стрельбой "Мустафа Кемаль Ататюрк - 2021".

"Учения проводятся в соответствии с соглашением о военном сотрудничестве между Азербайджаном и Турцией. Основная цель учений с участием азербайджанских и турецких военнослужащих - улучшить взаимодействие подразделений армий двух стран в ходе боевых действий, развить у командиров навыки принятия военных решений и управления подразделениями", - сообщает пресс-служба Минобороны Азербайджана.

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  • В новости упоминаются
Страны
Азербайджан
Турция
Проекты
Военные учения
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