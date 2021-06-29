В Баку стартовали азербайджано-турецкие военные учения с боевой стрельбой

Баку. 28 июня. ИНТЕРФАКС - В Азербайджане в понедельник совместно с турецкими военнослужащими начались совместная тактические учения с боевой стрельбой "Мустафа Кемаль Ататюрк - 2021".

"Учения проводятся в соответствии с соглашением о военном сотрудничестве между Азербайджаном и Турцией. Основная цель учений с участием азербайджанских и турецких военнослужащих - улучшить взаимодействие подразделений армий двух стран в ходе боевых действий, развить у командиров навыки принятия военных решений и управления подразделениями", - сообщает пресс-служба Минобороны Азербайджана.