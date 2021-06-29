Россия провела успешный пуск новейшей межконтинентальной ракеты

С космодрома Плесецк был проведен успешный пуск новейшей межконтинентальной баллистической ракеты. Как сообщили ТАСС источники в оборонно-промышленном комплексе, ракета была разработана Московским институтом теплотехники, который входит в "Роскосмос".

Запуск прошел с 1-го Государственного испытательного космодрома Минобороны РФ.

Пуск новейшей баллистической ракеты был проведен в середине июня, отмечает ТАСС.

По данным агентства, МИТ приступило к разработке перспективной МБР "Кедр" шахтного и мобильного базирования. Программа ведется в рамках модернизации стратегического вооружения. Опытно-конструкторские работы по МБР "Кедр" должны начаться в 2023-2024 годах.

Александр Степанов