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Российская газета

Россия провела успешный пуск новейшей межконтинентальной ракеты

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Источник изображения: Пресс-служба ГК "Роскосмос"/ТАСС

С космодрома Плесецк был проведен успешный пуск новейшей межконтинентальной баллистической ракеты. Как сообщили ТАСС источники в оборонно-промышленном комплексе, ракета была разработана Московским институтом теплотехники, который входит в "Роскосмос".

Запуск прошел с 1-го Государственного испытательного космодрома Минобороны РФ.

Пуск новейшей баллистической ракеты был проведен в середине июня, отмечает ТАСС.

По данным агентства, МИТ приступило к разработке перспективной МБР "Кедр" шахтного и мобильного базирования. Программа ведется в рамках модернизации стратегического вооружения. Опытно-конструкторские работы по МБР "Кедр" должны начаться в 2023-2024 годах.


Александр Степанов

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Страны
Россия
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Минoбороны РФ
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Роскосмос
Проекты
Плесецк
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