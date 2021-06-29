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Российская газета

Т-72Б3 с комплексом активной защиты показали на видео

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Российский танк Т-72Б3 с комплексом активной защиты (КАЗ) показали в телевизионной военно-информационной программе "Часовой" на Первом канале российского телевидения. Большая часть выпуска была посвящена 90-летию 38-го Научно-исследовательского испытательного института бронетанкового вооружения и техники.

Ведущий программы Алексей Рафаенко присутствовал на этом секретном объекте в тот момент, когда модернизированная боевая машина проходила тест на водонепроницаемость установленного оборудования. Для этого "семьдесят второй" погрузили в водоем по самую крышу башни.

Затем были продемонстрированы кадры обстрела танка из ручного противотанкового гранатомета РПГ. Радиолокационная станция вовремя обнаружила угрозу, которая была в доли секунд нейтрализована специальным поражающим элементом.

Как считают многие военные эксперты, в настоящее время во все большем количестве государств КАЗ становится непременным атрибутом современной бронетехники. Например, израильский комплекс Trophy кроме танка Merkava применяется уже и на американских M1A2 SEPv2 Abrams, их также планируют установить на германские Leopard-2А7 и британские Challenger 3.

Работы в этом направлении также осуществляются в Турции, Китае, Южной Корее и Японии.

Отечественная оборонка традиционно лидировала в создании КАЗ, именно у нас еще в начале 80-х годов был принят на вооружение танк Т-55АД с системой "Дрозд". Затем появились Т2А2 для Т-62, "Дрозд-2", различные варианты комплекса "Арена" для Т-80, Т-72 и БМП-3.

Судя по последним данным, активную защиту теперь получат не только перспективные "Армата", "Курганец-25", "Бумеранг", но уже и имеющиеся в войсках танки.


Алексей Моисеев

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Страны
Великобритания
Германия
Израиль
Китай
Россия
США
Турция
Япония
Продукция
Leopard-2
M1 Abrams
Merkava
Армата
БМП-3
Бумеранг
Курганец-25
Т-62
Т-72
Т-72Б
Т-80
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