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Российская газета

Россия испытала баллистическую ракету нового типа

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РВСН
РВСН.
Источник изображения: rg.ru

С космодрома Плесецк под Архангельском выполнен первый пуск новейшей баллистической ракеты межконтинентального класса, разработанной в Московском институте теплотехники.

- Пуск был произведен в середине июня и признан успешным, - сообщил ТАСС источник в оборонно-промышленном комплексе. Комментарием МИТ на сей счет агентство не располагает. Также неизвестны тип и характеристики испытанного оружия.

Московский институт теплотехники является ведущим разработчиком твердотопливных баллистических ракет. Здесь созданы МБР "Тополь", "Ярс" и "Булава", стоящие на вооружении российской армии. Ранее сообщалось, что в рамках модернизации арсенала РВСН МИТ работает над перспективной МБР "Кедр". Также известно, что на базе "Ярса" создается новая МБР РС-26 "Рубеж".

На 2021 год запланированы также испытания баллистической ракеты тяжелого класса "Сармат" с жидкостными ракетными двигателями. Первый запуск намечен на третий квартал, до конца года должны быть выполнены три пуска.


Антон Валагин

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Страны
Россия
Продукция
Булава-30
РС-12М
РС-24 Ярс
РС-26 Рубеж
Сармат МБР
Компании
МИТ
Проекты
Плесецк
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