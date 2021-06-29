Наиболее вероятными заказчиками трех новых самолетов C-295 в регионе АТР являются Вьетнам и Филиппины

ЦАМТО, 28 июня. Как сообщал ЦАМТО, комментируя заключение контракта на поставку третьего самолета ВТА C-295 СВ Таиланда, представители Airbus Defence and Space сообщили, что он следует за недавно подписанным соглашением на поставку трех самолетов данного типа неназванному заказчику в регионе АТР.

Военные обозреватели и эксперты выдвигают различные предположения о заказчике самолетов. Так, Defense News со ссылкой на анонимные источники сообщает, что неназванный заказчик из региона АТР ранее уже приобрел C-295. Эта информация позволяет сузить перечень потенциальных покупателей до трех: Индонезии, Филиппин и Вьетнама. Секретность приобретения, по мнению издания, свидетельствует о том, что заказчиком является Вьетнам, который приобрел три новых самолета C-295 в 2014 году после снятия с вооружения самолетов Ан-26.

Поставленные Вьетнаму C-295 эксплуатируются совместно с тремя NC-212. Предполагаемая поставка трех дополнительных самолетов расширит возможности ВВС Вьетнама по транспортировке грузов и перевозке войск.

Страна входит в число шести государств, оспаривающих право на владение островами Спратли, а также заявляет свои права на Парасельские острова. C-295 могут использоваться для снабжения нескольких вьетнамских аванпостов в данном регионе, а также для выполнения других функций, включая оказание помощи потерпевшим в результате стихийных бедствий.

По мнению ЦАМТО, следует также учитывать возможность покупки C-295 для ВС Филиппин, учитывая выделение в мае правительством этой страны на реализацию программы поставки средних самолетов ВТА 2,64 млрд. филиппинских песо. Программа предусматривает закупку трех платформ. Первые 264 млн. филиппинских песо было выделено на этот проект в сентябре 2020 года.

Помимо ВВС трех указанных выше стран АТР, еще 28 государств мира эксплуатируют самолеты C-295 или разместили заказы на их поставку.