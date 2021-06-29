В железнодорожные соединения ЮВО поступила партия новых самоходных понтонов

ЦАМТО, 28 июня. На вооружение железнодорожных соединений Южного военного округа (ЮВО) поступило 10 новейших самоходных понтонов ПСТ-1.

ПСТ-1 предназначен для буксировки паромов или отдельных секций наплавных железнодорожных мостов, обеспечивает транспортировку элементов гидротехнических сооружений на водных объектах при высоте волны до 1,2 м.

По сравнению с понтонами предыдущего поколения у ПСТ-1 существенно увеличена мобильность благодаря мощному дизельному мотору.

Железнодорожные войска ЮВО выполняют задачи по техническому прикрытию порученных объектов, восстановлению, разминированию и заграждению участков инфраструктуры железнодорожного транспорта, а также наведению переправ через водные преграды, сообщает пресс-служба округа.