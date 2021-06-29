Индия впервые попала под удар дронов-камикадзе

Во время атаки на индийскую авиабазу в спорном регионе Кашмир могли быть использованы начинëнные взрывчаткой беспилотные летательные аппараты (БПЛА), что стало первым подобным нападением за всë время действия в регионе боевиков-исламистов.

Об этом сообщается в заявлении официальных лиц Индии, передало агентство Associated Press (АР).

Дилбаг Сингх, начальник полиции союзной территории Джамму и Кашмир (бывший одноимëнный индийский штат), сообщил новостному каналу New Delhi Television, что «в обоих взрывах использовались беспилотные летательные аппараты с полезной нагрузкой».

Сингх назвал нападение террористическим актом.