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ТАСС

ОДК представила концепцию российского гибридного авиадвигателя

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ВК-650В на испытательном стенде
ВК-650В на испытательном стенде.
Источник изображения: «Ростех»

Генконструктор "ОДК-Климов" Всеволод Елисеев считает, что новая ГСУ будет востребована на рынке

МОСКВА, 28 июня. /ТАСС/. Компания "ОДК-Климов" (входит в Объединенную двигателестроительную корпорацию Ростеха) представила концепцию демонстратора гибридной силовой установки (ГСУ), мощность которой в соответствии с предварительными оценками составит 500 кВт. Об этом в понедельник сообщили журналистам в пресс-службе ОДК.

Гибридная силовая установка последовательной схемы мощностью 500 кВт (680 л. с.) будет создана на базе двигателя ВК-650В. "Потенциальными объектами применения ГСУ данного класса мощности являются легкие многоцелевые вертолеты, перспективные беспилотные (опционально пилотируемые) летательные аппараты взлетной массой 2-8 т, самолеты местных воздушных линий, аэротакси, бизнес-авиация, летательные аппараты вертикального взлета и посадки", - сообщили в ОДК.

Как отметил генеральный конструктор "ОДК-Климов" Всеволод Елисеев, новая ГСУ будет востребована на рынке. "В обеспечение создания демонстратора ГСУ были выполнены предварительные расчетные оценки целевых характеристик электрических элементов силовой установки, необходимых для обеспечения летно-технических характеристик потенциальных объектов применения. Путем консолидации общих усилий и компетенций мы сможем создать конкурентоспособный продукт", - привели в пресс-службе его слова.

"В ходе онлайн-встречи с участием ОДК и Центрального института авиационного моторостроения имени П. И. Баранова (ЦИАМ, входит в НИЦ "Институт имени Н. Е. Жуковского") была отмечена важность проекта ГСУ для создания научно-технического задела корпорации и дальнейшего развития компетенций в области создания гибридных двигателей различного назначения. По итогам совещания было принято решение о том, что "ОДК-Климов" и ЦИАМ станут партнерами по разработке ГСУ", - проинформировали в пресс-службе.

По словам генерального директора ЦИАМ Михаила Гордина, у института есть компетенции в области ГСУ. "Институт является головным исполнителем ряда контрактов, направленных на формирование опережающего научно-технического задела в области создания электрических и гибридных силовых установок для летательных аппаратов. Мы готовы поделиться с промышленностью, с ОДК накопленным научно-техническим и практическим опытом", - привели в пресс-службе его слова.

Проект по созданию демонстратора гибридной силовой установки был инициирован ОДК в августе 2020 года, головным исполнителем и разработчиком определен "ОДК-Климов". Первый макет ГСУ будет представлен на МАКС-2021 в составе общей выставочной экспозиции стенда ОДК.

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Страны
Россия
Компании
ОДК УК
ЦИАМ им. Баранова
Проекты
2020-й год
МАКС-20XX
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