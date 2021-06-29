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Известия.ru

РФ успешно выполнила пуск новой межконтинентальной баллистической ракеты

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Источник изображения: Фото: РИА Новости/Сергей Казак

Россия выполнила успешный пуск новейшей межконтинентальной баллистической ракеты (МБР), которую разработали в Московском институте теплотехники (МИТ, входит в «Роскосмос»). Пуск прошел с 1-го Государственного испытательного космодрома Минобороны РФ, сообщает 28 июня ТАСС со ссылкой на источник в оборонно-промышленном комплексе.

«В середине июня с космодрома Плесецк был произведен успешный пуск новейшей уникальной баллистической ракеты разработки МИТ», — заявил собеседник агентства.

В апреле стало известно, что в России разрабатывается беспроводная система контроля состояния шахтных пусковых установок с межконтинентальными баллистическими ракетами. Как было заявлено, независимая система контроля должна быть собрана из комплектующих российского производства, иметь увеличенный срок службы не менее 15 лет и средства защиты данных, а также долго работать в автономном режиме.

В ноябре 2020 года президент России Владимир Путин в ходе совещания с представителями силовых структур заявил, что страна продолжит модернизировать стратегические ядерные силы и укреплять все их составляющие на фоне сложившихся военно-политических рисков.

В настоящее время доля современных вооружений в них составляет 82%. Тем не менее, по словам главы государства, Россия не собирается втягиваться в затратную гонку вооружений, а нацелена лишь на обеспечение национальной безопасности.

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Россия
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Проекты
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Плесецк
Ядерный щит
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