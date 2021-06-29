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WarSpot

«Нива» станет водоплавающей

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Источник изображения: warspot.ru

Для российской морской пехоты разрабатывают новую амфибийную машину. Вчера, 27 июня, портал flotprom.ru сообщил о том, что завод «КРИЗО» представил гражданскую и военную версии машин на базе внедорожника «Нива».

В качестве базы гражданской версии используются агрегаты пятидверной ВАЗ-2131 «Нива». «Сердцем» военной версии станет дизель ЗМЗ-514. По словам разработчиков, военная амфибия, которая сейчас находится на этапе опытно-конструкторских работ, сможет глиссировать со скоростью до 50 км/ч. Основным потребителем на заводе «КРИЗО» называют морскую пехоту.

Презентация амфибийной «Нивы»

В прошлом году на форуме «Армия-2020» был представлен автомобиль-амфибия «Дрозд». Новая разработка завода «КРИЗО» может стать конкурентом «Дрозду» или же дополнить эту машину на службе.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Проекты
АРМИ-20XX
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