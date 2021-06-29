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ЦАМТО

В Минске завершила свою работу X Международная выставка "MILEX-2021"

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Источник изображения: Виктор Толочко \ РИА Новости

ЦАМТО, 28 июня. В Минске 26 июня завершила свою работу X Международная выставка вооружения и военной техники "MILEX-2021". На протяжении четырех дней на площадке "Минск-арены" свои экспозиции представляли 150 организаций Беларуси, России, Китая, Турции и Узбекистана.

Итоги выставки подвел председатель Государственного военно-промышленного комитета Республики Беларусь, глава Оргкомитета Дмитрий Пантус:

По его словам, "если говорить об итогах, подписаны 12 экспортных контрактов на сумму 140 млн. долл. И это еще не все: целый ряд контрактов на сумму порядка 70 млн. долл. парафированы, то есть практически они подписаны, но еще должны пройти процедуру государственного согласования".

Кроме того, отметил председатель Госкомвоенпрома, в ходе выставки было проведено около 200 рабочих встреч и переговоров, в рамках научно-деловой программы состоялось несколько конференций, на которых специалисты обсудили различные вопросы, связанные с военно-техническим сотрудничеством. Подписан ряд соглашений и намерений о сотрудничестве.

Дмитрий Пандус подчеркнул, что "все, что было представлено на этой выставке, – самые передовые, новые разработки. Мы постарались сделать так, чтобы наши партнеры заинтересовались возможностями оборонного комплекса Республики Беларусь с целью продаж и позиционирования на мировой арене. Достаточно серьезный интерес вызвали наши презентации – это и боевой разведывательно-ударный беспилотный авиационный комплекс Hunter, бронетранспортер V-2, целый ряд новинок беспилотной авиации и так далее. Отмечу, что 177 образцов техники на "MILEX-2021" были представлены впервые. Большинство их них уже состоит на вооружении ВС Республики Беларусь, целый ряд проходит испытания. Нам удалось представить весь тот потенциал, который есть на сегодняшний день у оборонного сектора экономики Республики Беларусь".

По итогам выставки ряд компаний, представивших свои экспозиции на выставке "MILEX-2021", были отмечены организаторами – 35 дипломов в различных номинациях и памятных сувениров нашли своих обладателей.

Дмитрий Пандус от имени Организационного комитета выразил благодарность экспонентам за активное участие в выставке "MILEX-2021".

Сообщение размещено в открытом доступе на сайте Госкомвоенпрома Республики Беларусь.

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Белоруссия
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