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ЦАМТО

"Панцирь-М" способен бороться с новейшими средствами нападения

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ЗРАК «Панцирь-М»
ЗРАК «Панцирь-М».
Источник изображения: Фото: ТАСС/Карпов Ладислав

ЦАМТО, 28 июня. Зенитный ракетно-артиллерийский комплекс (ЗРАК) "Панцирь-М" способен уничтожать новейшие средства воздушного нападения, сообщили в холдинге "Высокоточные комплексы" Госкорпорации Ростех в ходе Международного военно-морского салона (МВМС-2021).

"В настоящее время комплекс "Панцирь-М" способен эффективно бороться с новейшими средствами нападения. "Панцирь-М" полностью обеспечивает решение задач противовоздушной обороны корабля", – рассказали в "Высокоточных комплексах".

Комплексом могут оснащаться как корабли новой постройки, так и корабли, проходящие модернизацию. "При разработке комплекса "Панцирь-М" уделялось большое внимание "гибкости" в вопросе интеграции с общекорабельными системами. Это позволяет устанавливать его как на вновь строящиеся корабли, так и перевооружать ранее построенные", – отметили в "Высокоточных комплексах".

Морской "Панцирь" разработан тульским КБ приборостроения им. А.Г.Шипунова холдинга "Высокоточные комплексы" на базе ЗРПК "Панцирь-С". Особенность комплексов, создаваемых в КБП, в том, что возможен обстрел цели сначала ракетными снарядами, затем, в мертвой зоне, если по каким-то причинам цель не поражена или недостаточно поражена, возможно применение артиллерийского вооружения.

Сообщение размещено в открытом доступе на сайте ГК "Ростех".

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  • В новости упоминаются
Продукция
96К6 Панцирь-С1
Компании
Высокоточные комплексы
КБП
Ростех
Выставки
МВМС
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