Патрушев заявил о нескором преодолении экономического спада в мире

Он также отметил, что в международные отношения возвращается средневековый принцип - кто сильнее, тот и прав

Москва. 28 июня. ИНТЕРФАКС - Глобальный экономический спад, вызванный пандемией коронавируса, будет ощущаться еще долго, заявил секретарь Совета Безопасности РФ Николай Патрушев.

"По нашим оценкам, произошедший в 2020 году глобальный экономический спад удастся преодолеть не скоро. Применяемые методы спасения экономик зачастую решают одни проблемы и тут же создают новые. Углубляется технологический разрыв между развитыми и развивающимися государствами, создавая риск закрепления отстающих стран на обочине мирового развития", - заявил Патрушев в понедельник в ходе в онлайн-консультаций высоких представителей России и государств-членов АСЕАН, курирующих вопросы безопасности.

По его мнению, международная обстановка в настоящее время характеризуется высоким динамизмом и значительной степенью непредсказуемости.

"Отчетливо обозначилась тенденция возрастания силового фактора в международных отношениях. Проще говоря, возвращается средневековый принцип - кто сильнее, тот и прав", - сказал Патрушев

Он отметил, что темой переговоров высоких представителей, курирующих сферу безопасности, станет обстановка в Азиатско-Тихоокеанском регионе.