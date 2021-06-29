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Интерфакс-АВН

Патрушев заявил о нескором преодолении экономического спада в мире

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Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев
Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев.
Источник изображения: © РИА Новости / Сергей Гунеев

Он также отметил, что в международные отношения возвращается средневековый принцип - кто сильнее, тот и прав

Москва. 28 июня. ИНТЕРФАКС - Глобальный экономический спад, вызванный пандемией коронавируса, будет ощущаться еще долго, заявил секретарь Совета Безопасности РФ Николай Патрушев.

"По нашим оценкам, произошедший в 2020 году глобальный экономический спад удастся преодолеть не скоро. Применяемые методы спасения экономик зачастую решают одни проблемы и тут же создают новые. Углубляется технологический разрыв между развитыми и развивающимися государствами, создавая риск закрепления отстающих стран на обочине мирового развития", - заявил Патрушев в понедельник в ходе в онлайн-консультаций высоких представителей России и государств-членов АСЕАН, курирующих вопросы безопасности.

По его мнению, международная обстановка в настоящее время характеризуется высоким динамизмом и значительной степенью непредсказуемости.

"Отчетливо обозначилась тенденция возрастания силового фактора в международных отношениях. Проще говоря, возвращается средневековый принцип - кто сильнее, тот и прав", - сказал Патрушев

Он отметил, что темой переговоров высоких представителей, курирующих сферу безопасности, станет обстановка в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Персоны
Патрушев Николай
Проекты
2020-й год
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