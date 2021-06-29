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Какой купить профнастил и как его выбрать?

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Профилированный лист – распространенный отделочный материал при строительстве. Он изготавливается из оцинкованной стали. Профилированный лист имеет волнообразную форму, что вызывает удобства при креплении его к покрытию. Они имеют различную ширину, высоту, толщину, поэтому при выборе следует ориентироваться на его применение: перекрытие крыш, заборов, несущих конструкций, фасадов.


Использование профлиста имеет ряд преимуществ:

  1. Цвета ral. Заказать листы можно в любом цвете в соответствии с немецким стандартом. Это значит, что они подойдут под любой дизайнерское решение цветовой композиции.
  2. Длительность эксплуатации. Профнастил оцинкованный имеет высокую коррозийную, механическую и климатическую стойкость.
  3. Легкость в монтаже. Сравнительно небольшой вес и состав делает не затруднительным монтаж.
  4. Доступная стоимость.

На что нужно обратить внимание при покупке профлиста?

При анализе сайтов товаров и услуг можно встретить широкую линейку видов профнастила, цена также варьируется в зависимости от его качества и долговечности. Поэтому следует понимать важность параметров для кровли или иных работ.

  • Наличие полимерного покрытия. С ним есть защита от внешних воздействий (в том числе химических), устойчив к воздействию ультрафиолетом и долго сохраняет свой внешний вид (некоторые виды имеют срок службы 50 лет).
  • Толщина металла. В каталогах представлены виды от 0,4 до 1 мм.
  • Глубина профиля (20-114 мм).

Также при выборе обратите внимание на устойчивость материалов к воздействиям: климатическая устойчивость, масса нагрузки (при снегопаде, сильном ветре и пр.). Многие модели отличаются типами покрытия, что визуально также имеет различия. Поэтому данный материал может воплотить любые дизайнерские решения.

Кровельный профнастил

Для крыш в Москве распространено использование профилированных листов, так как они имеют длительный срок эксплуатации, легко устанавливаются и устойчивы к воздействиям внешней среды. Профнастил используется для перекрытия крыш жилых домов, производственных помещений и сельскохозяйственных баз. Различие профнастила для кровли от пригодного для перекрытия заборов в том, что для крыш используется материал с высоким профилем. Они более прочные и имеют выше цену. Оптом приобрести материал выгоднее. При заказе на сайтах можно увидеть числовые и буквенные сочетания, они позволяют покупателю приобрести именно тот вид который необходим. Цифрами обозначается глубина гребня, а буквами - способ применения. Для кровли подойдет маркировка H, либо HC. Обозначения несколько условны, поэтому лучше обратить внимание на характеристики. Удобно, когда можно посмотреть наличие в магазине, чтобы убедиться в качестве. Листы профнастила для забора также требуют предельной осторожности в выборе и приобретении, лучше выбирать виды с защитным покрытием, отличающиеся прочностью.

Что купить дополнительно при монтаже профнастила?

При монтаже нужно учесть безопасность покрытия и установку дополнительных конструкций (снегодержателей, ливневок, лестниц, кровельных ограждений и пр.). Следует приобрести ремонтную эмаль, чтобы при возникновении царапин, сразу же перекрыть их эмалью. Таким образом, профлисты прослужат дольше. Для кровельного профнастила можно приобрести антиконденсатное покрытие, которое защитить листы с обратной стороны.

Купить профилированные листы в Москве

Профилированные листы можно купить через сайт и каталоге, или склад. Компании предлагают выгодные цены за квадратный метр. В продаже есть профлисты широкой цветовой линейки, а также выполнение индивидуальных заказов. Вся детальная информация представлена в прайсе, каждый товар имеет развернутые характеристики. Опт в компании возможен. При оптовой покупке предлагается оптовая цена.

Профнастил на https://www.ozinkovka.ru/ оптом и в розницу.

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