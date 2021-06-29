Новейшие танки Т-80БВМ покажут на форуме «Армия-2021» в ВВО

На выставочных площадках международного военно-технического форума (МВТФ) «Армия-2021», проводимого в Амурском общевойсковом объединении Восточного военного округа (ВВО), дислоцированного на территории Амурской области, Еврейской автономии и Хабаровского края, будут представлены новейшие образцы вооружения и военной техники.

Жители Амурской области и Еврейской автономии во время проведения «Армия-2021» смогут увидеть новейший танк Т-80БВМ, поступивший на вооружение танковых подразделений объединения в этом году.

Основным отличием танка Т-80БВМ от танков ранних поколений является использование современной системы управляемого вооружения «Рефлекс», установка усовершенствованной системы динамической защиты «Реликт», новейшей системы управления вооружением «Сосна-У» и применение более мощного газотурбинного двигателя в 1250 лошадиных сил.

В целом это значительно повысило огневую мощь танка Т-80БВМ, его живучесть, защищенность и подвижность.

Форум «Армия-2021» будет проходить в период с 23 по 28 августа в столицах Амурской области и Еврейской автономии, а также в городе Белогорске, поселках Бабстово и Екатеринославке.