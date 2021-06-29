Подразделения ВВО на учениях на Сахалине и Курилах уничтожили десант "противника"

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 28 июн - РИА Новости. Подразделения Восточного военного округа завершили масштабные учения на Сахалине и Курильских островах практическими действиями по отражению морского десанта условного противника, сообщает в понедельник пресс-служба Восточного военного округа.

"В ходе учения на островах Курильской гряды и Сахалине подразделения ВВО противостояли морскому десанту "противника". В ходе учебного боя он был ликвидирован подразделениями армейского корпуса ВВО. Маневры прошли в трех локациях - на островах Сахалин, Итуруп и Кунашир. Военнослужащие выполнили комплекс учебно-боевых задач по совершению марша, радиационной, химической и биологической защите, отражению нападения диверсионных групп "противника", - говорится в сообщении.

По сценарию учений, морские пехотинцы высадились на островах на современных бронетранспортерах БТР-82АМ. Военнослужащие армейского корпуса обнаружили противника и во взаимодействии с артиллерийскими и танковыми подразделениями уничтожили его десантные группы.

В пресс-службе ВВО отмечают, что руководство военного округа дало высокую оценку действиям участников на всех этапах маневров. По итогам учений подразделения армейского корпуса показали лучшую результативность.

В учениях принимали участие более 10 тысяч военнослужащих, порядка 500 единиц техники, несколько десятков летательных аппаратов, свыше 10 кораблей и судов ТОФ различного назначения.