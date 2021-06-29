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Российская газета

Пилот Су-24 рассказал о бомбежке по курсу британского эсминца

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Источник изображения: U.S.Navy/Wikimedia.org

Командир авиационного звена морской авиации Черноморского флота рассказал о том, как разворачивали восвояси британский эсминец Defender, нарушивший границу России у мыса Фиолент.

- Поскольку корабль продолжал движение в территориальных водах РФ, не меняя курса, поступила команда на применение авиационных средств поражения с целью вынудить его изменить курс в сторону от границы, - рассказал пилот бомбардировщика "Звезде".

Его Су-24М сбросил по курсу Defender четыре 250-килограммовые осколочно-фугасные бомбы. Затем самолет сделал второй заход, чтобы оценить эффективность внушения. Бомбежка подействовала на британцев отрезвляюще: эсминец изменил курс и пошел прочь от России.

- Бомбили на безопасном расстоянии от эсминца, - заметил летчик. После выполнения задачи бомбардировщик вернулся на аэродром базирования.

Напомним, инцидент с британским эсминцем Defender произошел у берегов Крыма 23 июня. Корабль без предварительного согласования вошел в территориальные воды РФ, не реагируя на предупреждения по радио и даже стрельбу пограничного сторожевого корабля. Остановить его смог лишь прилетевший с берега бомбардировщик.

Вскоре выяснилось, что маневр эсминца был заранее подготовленной провокацией.


Антон Валагин

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Великобритания
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Су-24М
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ЧФ
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