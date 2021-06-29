Китайские «колёсные танки»

Ещё в 70-е годы китайские военные специалисты пристально следили за развитием зарубежных вооружений различных классов. Развитие в Западной Европе нового класса бронетехники — колёсных боевых машин с тяжёлым вооружением (БМТВ) — вызвало у них неподдельный интерес. Результатом стало появление целого ряда схожих по концепции китайских образцов — PTL-87, PTL-02, ZTL-11.

В 1976 году во Франции начался выпуск бронированной разведывательной машины AMX-10RC — фактического основоположника нового класса колёсных боевых машин с тяжёлым вооружением (БМТВ). Если ранее подобные машины вооружались пушками калибра 75-90 мм, то на AMX-10RC установили 105-мм орудие, уравнявшее её (по вооружению, а не по защите) с основными боевыми танками. Появление этой бронемашины не ускользнуло от внимания китайских военных, которые пожелали обзавестись чем-то подобным.

Туманное начало

История китайских «колёсных танков» началась примерно в середине 80-х годов. К тому времени в КНР уже существовало подходящее орудие для их вооружения (100-мм буксируемая гладкоствольная противотанковая пушка «тип 86»), но не было колёсного шасси требуемой грузоподъёмности. Таковым стал трёхосный плавающий бронетранспортёр WZ-551, во внешнем облике которого явственно прослеживается влияние французского БТР VAB. Первые его образцы появились в 1984 году, малосерийный вариант известен как «тип 90» (ZSL-90), а массовая модификация — «тип 92» (ZSL-92). Если верить китайским источникам, БМТВ на базе WZ-551 была стандартизирована (используем этот американский термин вместо привычного «принята на вооружение», так как в строевые части она не попала) раньше, чем базовая машина. Известна она под обозначением «тип 87», после введения стандартизованной системы индексов сменённым на PTL-87. Эта аббревиатура расшифровывается как Pao Tujiche Lunshi — «артиллерийская система, штурмовая, колёсная». То есть, как и гусеничный истребитель танков PTZ-89, PTL-87 относилась к артиллерийскому вооружению.

«Тип 87» получил трёхместную башню кругового вращения со 100-мм гладкоствольной пушкой (адаптацией буксируемой пушки «тип 86») и типичным «танковым» набором пулемётов — 7,62-мм спаренным с пушкой и 12,7-мм зенитным. Боекомплект орудия состоял из бронебойных оперённых подкалиберных, кумулятивных и осколочно-фугасных снарядов. Испытания показали недостаточную подвижность машины — мощности 250-сильного дизеля явно не хватало. Поэтому всё ограничилось выпуском небольшой предсерийной партии PTL-87. В стадии прототипа остался экспортный вариант со 105-мм нарезной пушкой натовского стандарта.

Прототип экспортного варианта PTL-87 со 105-мм пушкой Источник изображения: sinodefence.com

После неудачи с «типом 87» китайцы на несколько лет поумерили свою активность в области колёсных БМТВ — лишь для того, чтобы в конце 90-х выдать целую серию прототипов со 100-мм, 105-мм и 120-мм орудиями. При этом использовались шасси унифицированного семейства ВК с задним расположением двигателя. Трёхосная машина ВК-1970 оказалась весьма схожей с французской AMX-10RC, а четырёхосная ВК-1990 напоминала южноафриканский «Руикат».

Прототип БМТВ ВК-1990 Источник изображения: transporters3.rssing.com

Прототип БМТВ ВК-1970 Источник изображения: transporters3.rssing.com

Забросив эксперименты

Вдоволь «наигравшись» с опытными машинами, конструкторы концерна NORINCO вернулись к проверенному временем шасси WZ-551. При этом они постарались устранить самый главный недостаток — неудовлетворительную подвижность. Прежний двигатель заменили «клоном» германского восьмицилиндрового дизеля воздушного охлаждения «Дойц» BF8L413F, развивающим мощность 320 л.с. Этого оказалось вполне достаточно для 19-тонной машины. Механическая коробка передач обеспечивает девять скоростей вперёд и одну — назад. В отличие от БТР ZSL-92, на БМТВ отсутствуют гребные винты — машина не является амфибийной.

БМТВ PTL-02 Источник изображения: army-news.org

Новая БМТВ получила обозначение PTL-02, поскольку её войсковые испытания завершились в 2002 году. Основное вооружение машины соответствует PTL-87 — 100-мм пушка (боекомплект 30 снарядов), 7,62-мм и 12,7-мм пулемёты (соответственно, 800 и 480 патронов). Важным нововведением стала возможность применения противотанковых управляемых ракет GP2 с дальностью стрельбы 5000 м и бронепробиваемостью до 600 мм. Эта ПТУР с лазерным наведением создана в Китае на основе ракеты комплекса 9К116 «Бастион». В боеукладке PTL-02 можно разместить до шести выстрелов с ПТУР. Система управления огнём JSFCS-212 с цифровым баллистическим вычислителем взята от танка ZTZ-88B. БМТВ оснащена комбинированным (дневным/ночным) прицелом наводчика со стабилизированным полем зрения и встроенным лазерным дальномером.

БМТВ WMA301 «Ассалтер» внешне отличается изменённой передней частью башни Источник изображения: globalsecurity.org

Считается, что Народно-освободительная армия Китая получила около 250 БМТВ PTL-02, поступивших на вооружение лёгких механизированных бригад. Для экспорта разработан вариант WMA301 «Ассалтер», отличающийся главным вооружением (105-мм нарезная пушка; для неё в КНР также создана соответствующая модификация выстрела с ПТУР GP2) и изменённой клиновидной формой передней части башни, обеспечивающей лучшую защищённость. Наиболее крупным покупателем «Ассалтеров» (порядка 100 экземпляров) стала Мьянма. Здесь в 2019 году был продемонстрирован интересный гибрид — лёгкий танк, созданный путём установки башни от WMA301 на шасси САУ 2С1 украинского производства. «Ассалтеры» получили распространение и в целом ряде африканских стран — Чаде (42), Сенегале (27), Камеруне (12), Анголе (10), Джибути (минимум одна машина). WMA-301 армий Камеруна и Чада уже прошли боевое крещение в операциях против исламистов.

«Колёсные танки» WMA301 армии Чада во время боевых действий против исламистов Источник изображения: daydaynews.cc

Колонна сенегальских «Ассалтеров» на параде 4 апреля 2018 года Источник изображения: news.adakar.com

На новом шасси

К моменту начала более или менее массового производства PTL-02 (и его экспортного варианта) шасси машины уже не считалось современным — конструкция, уходящая корнями в 70-е годы, исчерпала резервы своего развития. Любые попытки дальнейшего усиления бронирования и установки более мощного вооружения наталкивались на ограниченную грузоподъёмность шасси. Да и многие конструктивные решения выглядели устаревшими. Это и обусловило сравнительно скромный объем выпуска PTL-02 для НОАК — по сути, машина стала лишь переходной к новой колёсной БМТВ.

Базой для нового «колёсного танка» стала четырёхосная боевая машина пехоты ZBL-08. Первые его фото появились в 2013 году. Первоначально БМТВ фигурировала в публикациях под обозначением ZTL-09, но вскоре стало известно её истинное обозначение — ZTL-11 (Zhuangji Tujiche Lunshi — бронированная машина, штурмовая, колёсная). Переход от аббревиатуры «PTL» к «ZTL» означал изменение взглядов на место БМТВ в структуре сухопутных войск НОАК и новую концепцию применения этих машин — теперь они из артиллерийского вооружения перешли в категорию бронетанкового. Напомним, что основные боевые танки в китайской номенклатуре обозначаются ZTZ (Zhuangji Tujiche Zixing). То есть, ZTL-11 признавалась тактическим аналогом танка — лишь с поправкой на колёсное шасси. В то же время, защищённость БМТВ существенно ниже: в лобовой проекции её броня защищает от 12,7-м пуль, а в боковой — лишь от 7,62-мм.

БМТВ ZTL-11 отличается хорошей подвижностью Источник изображения: en.chinamil.com.cn

От базовой машины «колёсный танк» отличается переносом моторно-трансмиссионного отделения из передней части корпуса в корму. ZTL-11 оснащена копией немецкого дизеля «Дойц» BZ6M1015CP мощностью 450 л.с. Машина является плавающей. Движение на плаву обеспечивается двумя гребными винтами в кольцевых насадках.

Наличие гребных винтов в кольцевых насадках свидетельствует о том, что ZTL-11 является плавающей Источник изображения: en.chinamil.com.cn

На корпус БМТВ водружена башня от плавающего танка ZTD-05 со 105-мм нарезным орудием, 7,62-мм спаренным и 12,7-мм зенитным пулемётами. Боекомплект орудия состоит из 36 выстрелов унитарного заряжания с бронебойными подкалиберными, кумулятивными, осколочно-фугасными снарядами, а также ПТУР GP2. Подкалиберный снаряд этой пушки способен пробить эквивалент 500-мм брони на дистанции 2000 м.

Колонна ZTL-11 на марше Источник изображения: en.chinamil.com.cn

Считается, что к настоящему времени сухопутные войска НОАК получили до 950 БМТВ ZTL-11. Они поступают на вооружение средних смешанных бригад — аналогов американских бригад «Страйкер». Каждая такая бригада состоит из четырёх батальонов по три мотопехотные роты (десять БМП ZBL-08 в каждой) и одной роте огневой поддержки (четырнадцать БМТВ ZTL-11).

Подразделение сухопутных войск НОАК с БМП ZBL-08 и БМТВ ZTL-11 на полигоне Цугол во время совместных учений «Восток-2018» Источник изображения: kremlin.ru

Ещё одним производным от ZBL-08 (точнее, её экспортного варианта VN1) стала БМТВ ST1, предназначенная для экспорта. Она существенно отличается от ZTL-11, являясь, по сути, не вариантом последней, а другой машиной, использующей схожую базу. Шасси ST1 сохранило компоновку базовой машины с передним расположением моторно-трансмиссионного отделения, а башня до мельчайших подробностей напоминает башню БМТВ WMA301 «Ассалтер». Прототип ST1 был представлен в 2014 году. Первым (и пока единственным известным) покупателем стала Нигерия, получившая партию ST1 в 2020 году и уже успевшая применить их в боях против формирований «Боко Харам». Корпорация NORINCO активно ищет новых покупателей. В частности, в апреле 2021 года она предложила ST1 Бразилии для замены бронеавтомобилей ЕЕ-9 «Каскавел».

Прототип ST1 во время презентации в 2014 году Источник изображения: globalsecurity.org

Хотя ZTL-11 является сравнительно новой машиной, в НОАК уже испытывается новая БМТВ. В ней, как считается, устранены основные недостатки предшественника: скромные возможности прицельного оборудования командира и слабое бронирование. Машина, впервые представленная в 2018 году, использует шасси БТР VP10. Последний создан на базе ZBL-08 (VN1), но отличается улучшенным модульным бронированием: в лобовой проекции оно защищает от 25-мм снарядов, а в бортовой — от 14,5-мм пуль.

Прототип «колёсного танка» на шасси VP10 Источник изображения: globalsecurity.org

Тактико-технические характеристики китайских колёсных БМТВ PTL-02 ZTL-11 Боевая масса, т 19 22 Экипаж, чел 4 4 Вооружение (боекомплект) 1 100-мм пушка (30 снарядов), 1 7,62-мм и 1 12,7-мм пулемёты 1 105-мм пушка (30 снарядов), 1 7,62-мм и 1 12,7-мм пулемёты Размеры, мм длина

высота

ширина 8200

2900

3150 9000

3000

3200 Мощность двигателя, л.с. 320 450 Максимальная скорость, км/ч 80 100 Запас хода, км 700 800

Литература:

army-guide.com topwar.ru weaponsystems.net army-guide.com sinodefence.com

Андрей Харук