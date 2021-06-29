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ЦАМТО

В 2021 году на вооружение радиотехнических войск ЦВО поступит более 30 РЛС

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РЛС 55Ж6УМ «Ниобий»
Радиолокационная станция 55Ж6УМ «Ниобий».
Источник изображения: Военное обозрение

ЦАМТО, 28 июня. До конца 2021 года на вооружение радиотехнических войск Центрального военного округа (ЦВО) планируется поставить более 30 новых и модернизированных радиолокационных станций (РЛС).

Поступление новой и обновленной техники позволит расширить зону покрытия охраняемого воздушного пространства и снизить нижнюю границу обнаружения летательных аппаратов.

На вооружение радиотехнических войск ЦВО поступят высотомеры и радиолокационные станции "Небо" и "Ниобий", способные осуществлять обнаружение, сопровождение, распознавание и измерение координат крупногабаритных и малозаметных воздушных целей, действующих на удалении до 600 км, на высоте до 50 км и летящих со скоростью более 3000 км/ч, сообщает пресс-служба Центрального военного округа.

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  • В новости упоминаются
Продукция
Небо РЛК
Компании
Минoбороны РФ
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