В 2021 году на вооружение радиотехнических войск ЦВО поступит более 30 РЛС

ЦАМТО, 28 июня. До конца 2021 года на вооружение радиотехнических войск Центрального военного округа (ЦВО) планируется поставить более 30 новых и модернизированных радиолокационных станций (РЛС).

Поступление новой и обновленной техники позволит расширить зону покрытия охраняемого воздушного пространства и снизить нижнюю границу обнаружения летательных аппаратов.

На вооружение радиотехнических войск ЦВО поступят высотомеры и радиолокационные станции "Небо" и "Ниобий", способные осуществлять обнаружение, сопровождение, распознавание и измерение координат крупногабаритных и малозаметных воздушных целей, действующих на удалении до 600 км, на высоте до 50 км и летящих со скоростью более 3000 км/ч, сообщает пресс-служба Центрального военного округа.