Начались летные испытания второго БЛА RQ-4B "Глобал Хок", предназначенного для Японии

ЦАМТО, 28 июня. Корпорация Northrop Grumman 24 июня объявила о начале летных испытаний второго высотного БЛА большой продолжительности полета RQ-4B "Глобал Хок", предназначенного для Сил самообороны Японии.

Как сообщал ЦАМТО, летные испытания первого RQ-4B "Глобал Хок" начались 15 апреля 2021 года на предприятии в Палмдейле (шт.Калифорния).

Как планируется, невооруженный RQ-4B "Глобал Хок" обеспечит возможность круглосуточного сбора информации, наблюдения и разведки для поддержки действий Сил самообороны Японии по защите границ, отслеживанию угроз и оказанию гуманитарной помощи. После поставки БЛА RQ-4B "Глобал Хок" будут интегрированы с другими средствами разведки Сил самообороны Японии, включая наземные подразделения командования и управления.

Япония в конце 2014 года объявила о выборе высотного беспилотного летательного аппарата большой продолжительности полета RQ-4 "Глобал Хок" компании Northrop Grumman для оснащения Сил самообороны страны.

В ноябре 2015 года Государственный департамент США одобрил потенциальную поставку Японии в рамках программы "Иностранные военные продажи" 3 БЛА RQ-4B Блок.30 (I) "Глобал Хок" с комплектом средств обнаружения EISS, 16 комплектов систем инерциальной / GPS навигации, а также другого связанного с контрактом оборудования, запчастей и услуг. Общая стоимость продажи оценивалась в сумму 1,2 млрд. долл.

В октябре 2017 года МО США заключило с Northrop Grumman Aerospace Systems первый контракт стоимостью 130,469 млн. долл. на закупку в рамках программы "Иностранные военные продажи" оборудования с длительными сроками изготовления для БЛА RQ-4 Блок.30(I) "Глобал Хок" и других систем. В ноябре 2018 года с Northrop Grumman было подписано еще одно соглашение стоимостью 489,924 млн. долл. на поставку трех БЛА. Работы должны быть полностью завершены к 1 сентября 2022 года.

Как планируется, поставка БЛА Силам самообороны Японии начнется в 2022 году.

БЛА будут эксплуатировать с авиабазы "Мисава" (на севере страны). В апреле 2020 года японские законодатели приняли закон, разрешающий создание на этой базе эскадрильи БЛА RQ-4 в 2021/22 ф.г.

Несмотря на приобретение трех RQ-4, Япония осознает необходимость в дополнительных БЛА класса HALE для наблюдения за КНДР и территорией вокруг удаленных юго-западных островов. Для достижения этой цели Япония намерена самостоятельно разработать аппарат класса HALE и изучает возможности сотрудничества с Израилем, который, по данным Janes World Air Forces, выразил готовность поделиться секретными технологиями. Между тем, Токио также проявил интерес к БЛА "Херон-TP" класса MALE компании Israel Aerospace Industries (IAI).