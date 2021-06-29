Буря над морем

Обозреватель «Известий» Антон Лавров — о рисках новой конфронтации с НАТО на учениях Sea Breeze 2021

В понедельник 28 июня в Черном море начинаются многонациональные учения НАТО и стран-партнёров Sea Breeze 2021 («Морской Бриз 2021»). Хотя происходят они ежегодно, в этот раз следить за ними во всем мире будут особенно пристально. Ведь меньше чем за неделю до их старта произошел громкий инцидент с британским эсминцем Defender, который демонстративно нарушил установленную Россией морскую границу у Севастополя. Выдворять его пришлось с предупредительной стрельбой и даже показательным бомбометанием перед кораблем. Сейчас же этот нарушитель спокойствия готовится принять участие в маневрах.

В 1997 году Sea Breeze начинались как двусторонние американо-украинские учения небольшого размаха. Но с каждым годом их масштаб рос, и в 2021-м они станут крупнейшими за всю историю. По официальному заявлению Североатлантического альянса, в них с 28 июня по 23 июля задействуют более 30 кораблей и 40 самолетов и вертолетов, свыше 5 тыс. военных. Стоит ли ожидать, что в этот раз обеспечивать «свободу судоходства» через не признаваемые ими российские территориальные воды явятся сразу все эти объединенные силы?

Крупные боевые корабли стран-участников уже вовсю собираются в акваторию Черного моря. На выходных через турецкие проливы прибыл американский эсминец Ross. На подходе фрегаты Нидерландов Evertsen и итальянский Virginio Fasan. Вернется к украинским берегам из грузинского Батуми и английский Defender. Как участники или наблюдатели здесь будут представлены такие страны, как Тунис, Марокко, Египет, Пакистан, Израиль и даже Япония. Прибудут контингенты или катера от всех трех прибалтийских стран и Грузии. Флот Украины обещает вывести в море больше двух десятков катеров и боевых кораблей — почти всё, что у нее есть на ходу.

Официальна программа маневров не предполагает явных попыток «потыкать в медведя палкой». Тем не менее вопроса, против кого дружат более трех десятков стран-участниц в Черноморье, не возникает. Тема России и «нелегальной оккупации» Крыма в подготовительных пресс-релизах и документах звучала постоянно. В планах маневров — отработать совместное обеспечение кораблями ПВО, охоту за подводными лодками, морские десантные операции и маневренные сухопутные действия. Не обойдется, конечно, и без рутинных поисково-спасательных операций и отработки блокирования морских районов для предотвращения контрабанды. Но в отличие от «более мирных времен» они будут не центре внимания.

Наземную часть проведут в Одессе, Очакове, Днестровском лимане, на Кинбурнской косе, островах Змеиный и Первомайский, в дельте реки Дунай. Там будут отрабатывать стабилизацию кризисной ситуации, вызванной на территории Украины незаконными вооруженными формированиями при поддержке некоей соседней страны. Намек более чем прозрачный.

Никто уже не скрывает, что цель таких маневров — не столько тренировка и подготовка украинских моряков, сколько отправка некоего сообщения России о мощи блока и его готовности действовать сообща. Для этого НАТО проводит уже не первые учения в этом году. Совсем недавно, в июне аналогичные по масштабу двухнедельные Baltops 2021 завершились на Балтике, неподалеку от границ Калининградской области. В них тоже действовали десятки кораблей и самолетов, а спецназ морской пехоты отрабатывал высадку менее чем в полусотне километров от Калининградской области. В Черном море всё будет происходить неподалеку от Крыма.

Хотя на Sea Breeze основное внимание будет приковано к действиям кораблей, еще более горячей обстановка будет в воздухе. Даже в более спокойные времена у Крыма и Черноморского побережья России ежедневно курсируют один, а то и несколько разведывательных самолетов и беспилотников стран НАТО. На время учений к ним присоединятся еще почти полсотни летательных аппаратов блока и его союзников. Авиация Черноморского флота будет внимательно наблюдать за районом маневров. Всё это неизбежно вызовет намеренные и случайные сближения в воздухе, облеты кораблей и ставшие традиционными обвинения в «непрофессиональных и небезопасных» действиях.

Не надо ожидать, что учения станут открыто конфронтационными. Сам блок не готов бросить вызов России как единое целое. Его морская группировка не пойдет вся вместе тестировать готовность нашей страны отстаивать свои границы. На такие акции готовы лишь немногие его страны на свой страх и риск.

Это ярко продемонстрировали слитые на выходных в британские СМИ конфиденциальные документы их оборонного ведомства. Оно с самого начала рассматривало два возможных маршрута эсминца Defender из Одессы в Батуми. Один из них пролегал в сотнях километров от Крыма. Второй вел через российские территориальные воды, которые Британия считает украинскими. В правительстве не возникло единого мнения, поэтому решение пойти максимально конфронтационным путём принял лично премьер-министр Борис Джонсон.

Скорее всего, как и в предыдущие годы, Sea Breeze 2021 завершится мирно. Но совершенно нельзя исключать, что уже после официального их завершения Великобритания или США пойдут на новые провокации у берегов Крыма. Причем, возможно, в этот раз к ним присоединится один или больше кораблей Украины. К такому варианту развития событий надо быть готовыми.

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