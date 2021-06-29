В Средиземноморье корабли России провели учения с "кинжальными" МиГ-31

Пять кораблей ВМФ России отразили воздушную атаку условного противника в Средиземном море. В ходе тренировки особое внимание уделялось противодействию самолетам, вертолетам и беспилотным летательным аппаратам.

В маневрах участвовали ракетный крейсер "Москва", фрегаты "Адмирал Эссен" и "Адмирал Макаров", а также истребители МиГ-31 с гиперзвуковыми ракетами "Кинжал". В тренировке также участвовали подводные лодки "Старый Оскол" и "Ростов-на-Дону", а также противолодочные самолеты Ту-142МК, Ил-38 и дальние бомбардировщики Ту-22М3.

"Экипажи кораблей отработали задачи по отражению нападения средств воздушного противника и провели тренировки сил по противовоздушной обороне. Расчеты ПВО совершенствовали практические навыки по отражению атак средств воздушного нападения", - говорится в сообщении Минобороны РФ.

В свою очередь истребители МиГ-31К, вооруженные гиперзвуковыми ракетами "Кинжал", и дальние бомбардировщики Ту-22М3 провели учебные полеты и отработали электронные пуски ракет. Ударные самолеты сопровождали истребители Су-35 и Су-34.

Николай Грищенко