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Известия.ru

РФ выводит на мировой оружейный рынок ударный беспилотник «Орион-Э»

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Источник изображения: Фото: РИА Новости/Алексей Филиппов

Россия начала продвигать на мировой оружейный рынок свой первый экспортный ударный беспилотник «Орион-Э». На дрон поступили первые заявки от заказчиков, сообщает в понедельник, 28 июня, «РИА Новости» со ссылкой на источник в оборонно-промышленном комплексе.

«Российская компания-спецэскпортер «Рособоронэкспорт» совместно с компанией-разработчиком «Кронштадт» начала продвижение на мировой оружейный рынок беспилотного комплекса с летательным аппаратом «Орион» в ударном варианте, оснащенным универсальным комплексом вооружения», — заявил собеседник агентства.

По словам источника, «предложения по поставкам ударного «Ориона» были разосланы ряду инозаказчиков, которыми могут быть востребованы ударные аппараты такого класса, также получено несколько инициативных заявок от потенциальных покупателей». Он отметил, что поставки могут стартовать в конце этого — начале следующего года, когда компанией «Кронштадт» откроется завод по производству беспилотников в Дубне.

Ожидается, что по соотношению показателей «цена — качество — интеллектуализация борта» российские ударные беспилотники «Орион-Э» станут одним из лучших предложений на рынке и станут «убийцами» таких конкурентов, как турецкий «Байрактар», подчеркнул собеседник агентства.

В «Рособоронэкспорте» сообщили, что «беспилотный комплекс «Орион», действительно, обладает большим экспортным потенциалом и интерес к нему вызван благодаря уникальным тактико-техническим характеристикам и боевым возможностям».

Ранее «Орион» предлагался на экспорт только в разведывательном варианте, без авиационных средств поражения.

Ударный беспилотник «Орион-Э» предназначен для ведения воздушной разведки в светлое и темное время суток, в простых и сложных метеоусловиях, а также определения координат объектов и передачи соответствующих данных. Он оснащен универсальным комплексом авиационных средств поражения, которые позволяют с высокой эффективностью уничтожать как стационарные, так и движущиеся наземные цели, бронетехнику, транспорт и живую силу противника. Максимальная взлетная масса «Ориона-Э» составляет 1 т, а максимальная масса полезной нагрузки — 200 кг. При этом продолжительность полета со стандартной нагрузкой составляет 24 часа, скорость горизонтального полета — до 200 км/ч.

Вариант для Вооруженных сил России называется «Иноходец», экспортная версия названия — «Орион-Э». Минобороны тестирует «Орион-Э» с 2019 года, ударный вариант беспилотника был испытан в Сирии.

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Страны
Россия
Сирия
Турция
Продукция
Орион БПЛА
Компании
Кронштадт
Минoбороны РФ
РОЭ
Проекты
БПЛА
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