"Союз-2.1б" установили на стартовый стол Восточного перед запуском спутников OneWeb

Запуск запланирован на 1 июля

МОСКВА, 28 июня. /ТАСС/. Ракета-носитель "Союз-2.1б" с британскими спутниками связи OneWeb установлена на стартовый стол космодрома Восточный. Об этом говорится в сообщении Роскосмоса, распространенном в понедельник.

"Сегодня в 01:00 мск (07:00 по местному времени) началась транспортировка ракеты космического назначения на стартовый комплекс. Одновременно расчет специалистов госкорпорации "Роскосмос" приступил к работам по подготовке стартового оборудования. Спустя несколько часов ракета была установлена в стартовую систему и проведен наезд мобильной башни обслуживания", - сообщили в госкорпорации.

В Роскосмосе уточнили, что специалисты приступили к работам по графику первого стартового дня.

На 1 июля запланирован запуск с космодрома Восточный 36 британских спутников связи OneWeb. На сегодняшний день группировка британских аппаратов на низкой околоземной орбите насчитывает 218 спутников, планируется запуск сотен других. Предстоящий старт должен довести количество спутников OneWeb на орбите до 254.

Работы ведутся по контракту АО "Главкосмос" с компаниями Arianespace (оператор запуска) и Starsem.