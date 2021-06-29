Российские военные отработали в Сирии задачи по противовоздушной обороне

В ходе совместный учений сил постоянного оперативного соединения Военно-морского флота России в Средиземном море и авиации Воздушно-космических сил России, были отработаны задачи по отражению нападения средств воздушного противника и проведены тренировки по противовоздушной обороне. Об этом рассказали в Минобороны России 28 июня.

Расчеты ПВО совершенствовали в Сирии практические навыки по отражению атак средств воздушного нападения. Особое внимание уделялось противодействию самолетам, вертолетам и беспилотным летательным аппаратам условного противника.

Экипажи самолетов МиГ-31к, имеющих возможность применять новейшие гиперзвуковые ракеты из состава комплекса «Кинжал», прибывших накануне на российскую авиабазу «Хмеймим» в Сирии, совершили очередные учебные полеты в восточной части Средиземного моря. Также учебные полеты осуществили дальние бомбардировщики Ту-22м3.

«В рамках учений были выполнены два вылета самолета МИГ-31К в акваторию Средиземного моря. Где мы выполнили два тактических пуска по условным целям противника. Цель учений считаю достигнутой, матчасть отработала на оценку «отлично»!» — добавил командир экипажа МИГ-31К.

По замыслу маневров пять кораблей ВМФ России, а также две подводные лодки «Старый Оскол» и «Ростов-на-Дону», совместно с противолодочными самолетами Ту-142мк, Ил-38, дальними бомбардировщиками Ту-22м3 и самолетами МиГ-31К выполнят учебно-боевые задачи по обеспечению безопасности авиабазы и пункта материально-технического обеспечения ВМФ России в Тартусе.

Экипажи самолетов приобретают практические навыки отработки учебных задач в новых географических районах. В настоящее время полеты с авиабазы Хмеймим могут совершать все типы самолетов, стоящих на вооружении Вооруженных Сил Российской Федерации, в том числе самолеты тяжелого класса.

«Получаем донесения по воздушным целям, на планшетах дальней воздушной обстановки все это обсчитывается. Далее выходим на обнаружение радиолокационными станциями и выполняем задачу по приему целеуказания и передачи ее на зенитной-огневые средства корабля», — рассказал старший помощник командира фрегата «Адмирал Макаров» Антон Круглов.

На начавшихся 25 июня маневрах российские ВМФ и ВКС отработают комбинированные действия в Средиземном море носителей гиперзвукового оружия, авиации, кораблей, подводных лодок и береговых ракетных комплексов «Бастион».