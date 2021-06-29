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Известия.ru

США уведомили другие страны об авиаударе в Ираке и Сирии

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Флаг СЩА
Флаг СЩА.
Источник изображения: Global Look Press/Samuel Corum - Pool Via Cnp/Keystone Press Agency

Соединенные Штаты предупредили другие страны о планах нанести авиаудар по приграничной территории Ирака и Сирии, рассказала 28 июня официальный представитель Пентагона Джессика Макналти.

Она пояснила, что президент США Джо Байден поручил своей администрации возродить и восстановить американские альянсы и партнерства.

«Для обеспечения защиты сил стран, представляющих [возглавляемую Вашингтоном международную антитеррористическую] коалицию, и из уважения к нашим союзникам и партнерам в регионе и за его пределами мы направили уведомление о наших военных действиях», — цитирует Макналти ТАСС.

При этом в американском оборонном ведомстве не стали уточнять, получила ли аналогичное сообщение Москва.

«Я не собираюсь вдаваться в подробности наших дипломатических отношений», — сказала официальный представитель Пентагона.

27 июня в американском министерстве обороны заявили, что ВВС США нанесли авиаудары по объектам проиранских повстанцев на границе Ирака и Сирии. Приказ отдал глава Белого дома Джо Байден из-за серии атак этих группировок на американские интересы в Ираке.

По словам жителей сирийского города Абу-Кемаль в провинции Дейр-Эз-Зор, в результате атаки погиб ребенок, еще трое мирных жителей пострадали.

В начале июня газета The New York Times сообщила, что связанные с Ираном группировки с помощью беспилотников в последние месяцы неоднократно наносили удары по используемым США военным объектам в Ираке.

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