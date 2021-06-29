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Известия.ru

США нанесли авиаудары по проиранским группам на границе Сирии и Ирака

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Источник изображения: Фото: Global Look Press/Ammar Safarjalani/Xinhua

ВВС Соединенных Штатов нанесли авиаудары по объектам повстанцев, поддерживаемых Ираном, на границе Ирака и Сирии, говорится в заявлении пресс-секретаря Пентагона Джона Кирби 27 июня.

Отмечается, что соответствующий приказ отдал глава Белого дома Джо Байден из-за серии атак проиранских группировок на американские интересы в Ираке.

«Цели были выбраны, поскольку эти объекты используются поддерживаемыми Ираном ополченцами, которые совершают атаки с использованием беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) на персонал и объекты США в Ираке», — сказано в тексте.

В минобороны США подчеркнули, что авиаудары были необходимы для «устранения угрозы».

По данным Пентагона, атаки были произведены по целевым оперативным объектам и хранилищам оружия в двух местах в Сирии и одном месте в Ираке. Их использовали, в частности, шиитские группировки «Катаиб Хезболла» и «Катаиб Сайид аш-Шухада».

«С точки зрения международного права Соединенные Штаты действовали в соответствии со своим правом на самооборону», — заключили в ведомстве.

4 июня газета The New York Times сообщила, что связанные с Ираном группировки с помощью беспилотников в последние месяцы неоднократно наносили удары по используемым США военным объектам в Ираке. По предварительным данным, за последние два месяца небольшие начиненные взрывчаткой беспилотники применялись не менее трех раз. Атаки осуществлялись в ночное время, БПЛА пикировали и падали на цель.

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Страны
Ирак
Иран
Сирия
США
Проекты
БПЛА
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