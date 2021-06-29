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Вестник Мордовии

Как украинские бронетанковые пираты пытались торговать подделками под Т-90С

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Источник изображения: Фото: Отвага2004

В начале нулевых украинские оружейники предложили зарубежным заказчикам боевую машину, внешне очень сильно напоминающую российский Т-90С первых выпусков.

Правда, речь шла не о новых танках, а о модернизации техники, доставшейся в наследство от Советской Армии.

Созданный в Киеве образец, получивший обозначение Т-72УМГ, также имел встроенную динамическую защиту "Контакт-5", аналогичные дневные и ночные прицелы, закрытую дистанционно-управляемую установку 12,7-мм пулемета "Утес", 840-сильный двигатель В-84.

Источник изображения: Фото: Отвага2004

В свое время, лет 20 назад, один из представителей украинского ВПК уверял автора этих строк, что этот танк ничем не хуже "девяностого", только гораздо дешевле, и предрекал ему хорошие экспортные перспективы.

Его возили в Алжир, но тамошние военные предпочли иметь дело с российскими производителями.

Больше повезло в Туркмении, армия которой приобрела небольшую партию таких модернизированных "семьдесят вторых", но ожидаемый киевлянами широкомасштабный контракт так и не был заключен.

Лев Романов

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  • В новости упоминаются
Страны
Алжир
Россия
Туркменистан
Украина
Продукция
Т-72
Т-90 "Владимир"
Т-90С
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