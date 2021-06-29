Читатели Daily Mail о поводной лодке «Белгород»: не стоит недооценивать русских

Россия спустила на воду крупнейшую за последние 30 лет подлодку, способную уничтожить целый город и стать материнским кораблем для мини-субмарин, готовых перерезать подводные интернет-кабели. Она должна стать носителем торпед «Посейдон», называемых в британских СМИ оружием «Судного дня». Британские читатели делятся впечатлениями.

Вчера, 25 июня, подлодка "Белгород" длиной в 184 метра впервые вышла в море спустя несколько дней после инцидента с британским кораблем.

Эта подводная лодка, чьей ядерной огневой мощи будет достаточно, чтобы сравнять с землей целый город, является самой большой подобной субмариной, построенной за последние 30 лет.

По мнению военных экспертов, экипаж этой подлодки будет отчитываться непосредственно президенту Путину.

Субмарина впервые вышла в море спустя несколько дней после того, как российские военные сделали несколько выстрелов по курсу эсминца HMS Defender в Черном море.

Сейчас британский эсминец находится в грузинском порту.

Новая российская субмарина, оснащенная ядерными средствами поражения и способная уничтожить авианосец или даже целый город, впервые вышла в море.

Подводная лодка "Белгород" длиной в 184 метра является самой большой подводной лодкой такого рода, построенной за последние 30 лет. 25 июня она впервые вышла в море, и это произошло спустя всего несколько дней после инцидента с британским эсминцем HMS Defender в Черном море.

Эксперты опасаются, что торпеды "Посейдон" длиной в 24 метра могут сдетонировать под водой, что вызовет радиоактивное цунами с волнами высотой до 90 метров, которые станут угрозой для прибрежных городов.

Эта огромная подлодка, по некоторым сообщениям, будет состоять на вооружении Главного управления глубоководных исследований и будет играть центральную роль в российской операции по сбору разведданных.

Также сообщается, что она может нести до шести ядерных торпед, каждая из которых оснащена ядерными боеголовками взрывной силой до 2 мегатонн - это эквивалент 2 миллионов тонн тротила, то есть это в 130 раз мощнее бомбы, сброшенной на Хиросиму.

Доктор Сидхартх Каушал (Sidharth Kaushal) из Королевского института оборонных исследований в Великобритании, сказал в интервью изданию The Daily Mail, что, по его мнению, беспилотные подводные аппараты, вероятно, имеют стратегическое значение для президента Путина.

Доктор Каушал сказал: ""Белгород" достаточно велик, чтобы стать "материнским кораблем" для уникальной группы глубоководных аппаратов, которые способны совершать глубоководные погружения и вмешиваться в подводную инфраструктуру противника".

"Он хорошо оснащен для проведения диверсионных и иных секретных операций. Его ядерные торпеды "Посейдон" тоже могут стать очень эффективным средством для нанесения ударов по авианосцам в условиях войны - таким средством, от которого в настоящее время не существует защиты".

""Белгород" не будет состоять на вооружении российского военно-морского флота как такового, то есть его секретные и агрессивные действия можно будет правдоподобно отрицать".

"По всей видимости, эта подлодка предназначена для проведения секретных операций силами специального назначения, а ее командиры будут отчитываться непосредственно перед политическим руководством страны, в обход командной структуры российского ВМФ".

В сети есть сенсационные видео, на которых показан тот момент, когда в среду, 23 июня, британский военный корабль подвергся обстрелу со стороны российских кораблей - после нескольких предупреждений.

На плохом английском экипажу британского корабля приказали: "Пожалуйста, внимание, не приближайтесь ко мне".

Этот инцидент произошел в среду, 23 июня, когда российские военные самолеты и сторожевые корабли нацелились на эсминец HMS Defender после того, как он вошел в спорные воды.

Сегодня британский эсминец HMS Defender стоит в грузинском черноморском порту Батуми. Командир корабля Винс Оуэн (Vince Owen) сообщил, что британский военно-морской флот хотел "предоставить гарантии и обеспечить безопасность в регионе, а также продемонстрировать готовность к сдерживанию всех тех, кто стремится подорвать глобальную безопасность".

Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков предупредил Великобританию и Соединенные Штаты в пятницу, 25 июня, что Россия будет защищать свои границы, используя при этом "все доступные средства", включая военную силу, и обвинил эти две страны в попытке спровоцировать конфликт в Черном море.

Со своими комментариями Рябков выступил спустя день после того, как Москва предупредила Соединенное Королевство о том, что она будет обстреливать британские военные корабли в Черном море, если британские ВМС попытаются повторить свои провокационные действия у берегов аннексированного Россией Крыма.

Москва заявила, что один из ее военных кораблей сделал предупредительные выстрелы, а военный самолет сбросил бомбы по курсу эсминца HMS Defender, чтобы заставить его уйти из вод, которые Россия считает своей территорией - несмотря на то, что формально они являются частью Украины.

Британские власти опровергли эти сообщения Москвы, сказав, что никаких выстрелов совершено не было, и добавив, что эсминец находился в украинских территориальных водах.

Ожидается, что подлодка "Белгород" будет проводить операции в Арктике и Северной Атлантике - то есть в регионах, где за последние несколько лет активность российских субмарин выросла в десять раз. Число приближений российских субмарин к британским территориальным водам резко увеличилось.

Комментарии читателей:

LivinginBarcelona:

Напомнило мне историю с "Курском". Русские отлично умеют топить свои подлодки. Настолько хорошо, что недавно им пришлось купить французские фрегаты.

XCLLMM:

Российские военные корабли могут заходить в наши воды в любое время без разрешения, но корабли британских ВМС или других стран не имеют права входить в территориальные воды России.

Jasper09:

Не волнуйтесь, у Соединенных Штатов уже есть дельфины, вооруженные лазерами, - по крайней мере мне так сказали.

my sunshine:

Неплохое достижение для отсталой страны.

Completely Average:

Будем надеяться, их нынешние торпеды с ядерными боеголовками лучше тех, которые стояли на "Курске".

Mike:

Соединенное Королевство отправилось в Черное море, чтобы спровоцировать проблемы. Вы создавали вашу империю, игнорируя интересы и права других народов, а теперь, когда вы вышли из Евросоюза, такое впечатление, что вы вернулись к старым привычкам. Британское правительство не уважает волю жителей Крыма, которые проголосовали на референдуме. И Россия правильно поступает, создавая оружие, которое в нынешние времена необходимо.

Chinese Nostradamus:

Совершенно ненужные расходы для множества стран. Эти средства можно было бы потратить на развитие экономики и общества, потому что у этих стран уже достаточно атомных бомб, и в случае начала новой мировой войны их противники вряд ли смогут рассказать своим потомкам, как все было.

James Pisgah:

Эта субмарина очень похожа на подводный "Титаник", который вряд ли сумеет протянуть долго - даже без вмешательства вражеских сил.

Truth In Rock:

Все забывают о том, что пару лет назад одну из российских подлодок обнаружили в Мексиканском заливе, когда она следила за авиабазой Макдилл в Тампе. Не стоит думать, что русские не способны нанести огромный урон.

Completely Average ответил Truth In Rock:

У нас тоже есть такие подлодки. Субмарина класса "Огайо", вооруженная ракетами "Трайдент", способна нести до 24 ракет, каждая из которых оснащена 12 ядерными боеголовками, и их дальность составляет более 4000 миль. У Соединенных Штатов на вооружении 14 таких субмарин, и как минимум три из них находятся в море в любой момент времени. Это простая математика.

Leon Lax:

Уважаемые британские товарищи. Ваш премьер-министр страдает опасной манией. В следующий раз, когда вы решите отправить свою развалюху в Черное море, убедитесь, чтобы она не заходила в российские территориальные воды.

i have the receipts:

Множество российских субмарин в настоящий момент находятся на морском дне, ожидая приказов. Как только они их получат, Соединенные Штаты, Россия и весь мир просто прекратят свое существование. Также на дне находятся американские, китайские, французские и британские субмарины, и каждая из них способна уничтожить любую из стран на планете. Все они находятся там и ждут. Сегодня ни одна страна не может похвастаться глобальным военным превосходством.

TheSkunkyMonk:

Меня гораздо больше интересуют их средства ведения кибервойны. Просто подождите, пока все эти интеллектуальные системы измерения и расчетов отключатся. И заметьте, вполне возможно, в этом будет виновато наше правительство.

Dangitdan:

Следующая война на самом деле станет войной, которая положит конец всем войнам. Так когда-то говорили о Первой мировой войне, но мы знаем, чем все закончилось. После следующей войны воевать больше будет некому.

Cynic22:

Население России - 180 миллионов. Оборонный бюджет России составляет 25% от ее ВВП. Таков ВВП Австралии. 13% населения России живут за чертой бедности. Путину стоило бы лучше заботиться о своем народе, вместо того чтобы тратить огромные деньги на новые субмарины и оружие, с помощью которых можно уничтожить весь мир.

Ainslieberrafella:

Склонность России к бессмысленным грандиозным жестам уходит своими корнями в ранний советский период, когда Сталин заставил всю экономику страны сконцентрироваться на тяжелой промышленности в попытке посоперничать с Западом. Возможно, Путин тоже страдает нарциссической потребностью в том, чтобы создать гиганта, которого экономика России не способна содержать. Это совершенно бессмысленная трата средств.

comite espartaco:

Такое ощущение, что Россия испытывает к Западу огромную ненависть, в основе которой лежат неверные интерпретации и недостаток понимания. Под руководством своей элиты русские - как и многие жители Запада - попали в ловушку "соперничества Востока и Запада", то есть такой разновидности "биологической" политики, которая используется для подмены реальной классовой политики. Ленин и коммунизм, которым Восток обязан своим прогрессом и силой по сей день, исповедовал прозападные, а не антизападные взгляды, потому что Запад представлял собой - благодаря борьбе рабочего класса - самую развитую (в политическом, экономическом, социальном и других смыслах) часть человечества. Это все еще так, хотя на Западе сегодня есть вещи, постепенно приходящие в упадок.

RayReese:

Поразительно, как страны тратят миллиарды долларов на эти машины для убийства. Наша собственная страна, Соединенные Штаты, лжет нам. Когда они показывают нам бюджет Пентагона и говорят, что он составляет 700 миллиардов долларов, они не включают в него огромное количество пунктов, чтобы этот бюджет не казался нам чрезмерно большим. Но если вы добавите к нему наши реальные расходы на оборонные нужды, такие как ФБР, ЦРУ, АНБ, Управление транспортной безопасности, Министерство внутренней безопасности, военные проекты НАСА, взятки для других стран, замаскированные под финансовую помощь, вы получите около 1,5 триллиона долларов ежегодно. Это намного больше, чем военные бюджеты всех остальных стран, вместе взятых.

Amrad:

Зачем Путину тратить столько денег на субмарины и вооруженные силы, если ни одна страна не сможет вторгнуться в Россию, потому что в ее распоряжении есть тысячи ядерных ракет. Ему стоит тратить больше денег на свой народ, хотя диктаторы обычно так не поступают.

Enoch Powell UK:

Отличная работа, Россия! Запад взъелся на Россию, потому что Россия выиграла во Второй мировой войне, и Запад это знает. Потому что Россия смело противостоит всей этой политкорректности, а ее футболисты не преклоняют колено, как наши.

Джейкоб Торберн (Jacob Thorburn)