Шойгу назвал приоритет развития армии

Российские Вооруженные силы видят своим приоритетом развитие стратегических ядерных сил и роботизированной техники.

Финансирование поставок вооружений и техники в рамках Государственного оборонного заказа в армию и на флот идет опережающими темпами. Об этом заявил министр обороны России Сергей Шойгу, выступая на коллегии военного ведомства. Шойгу рассказал, что уже сейчас показатель размещения гособоронзаказа выше прошлогоднего и составляет 95 процентов.

В целом доля современных образцов вооружения и боевой техники в Вооруженных силах РФ к концу этого года составит порядка 72 процентов.

Министр подчеркнул, что при планировании закупок вооружений и техники важно обеспечить приоритетное развитие стратегических ядерных сил, сил общего назначения, систем управления войсками и роботизированной техники.

Речь на коллегии также шла о развитии Центрального военного округа, на фоне неспокойной обстановки, которая сейчас складывается на Центрально-Азиатском направлении. В первую очередь - угроз, которые могут исходить из Афганистана после вывода оттуда американского контингента.

Шойгу подчеркнул, что на фоне роста таких угроз в округе продолжается совершенствование систем управления, идет перевооружение на новейшие образцы, внедряются новые способы ведения боевых действий. Округ существенно повысил слаженность органов управления.Министр подчеркнул, что к концу года командованию Центрального военного округа предстоит сформировать и переформировать четыре воинские части и подразделения.

Кроме того, два авиационных полка округа будут перевооружены на модернизированные фронтовые бомбардировщики Су-34М и истребители-перехватчики дальнего радиуса действия МиГ-31БМ. Шойгу подчеркнул, что эти меры значительно увеличат возможности округа по огневому поражению противника и борьбе с крылатыми ракетами на Центрально-Азиатском стратегическом направлении.

В целом, по словам Шойгу, к концу 2021 года округ получит более 1200 единиц новой, а также модернизированной техники.

Кроме того, на коллегии обсуждалась подготовка к проведению международного военно-технического форума "Армия-2021", который пройдет в конце августа в парке "Патриот".

По словам министра, приглашения для участия в "Армии" уже отправлены в 133 зарубежных оборонных ведомства, из них 74 уже согласились посетить выставку. В работе форума будут участвовать более тысячи предприятий и организаций.

Министр поделился некоторыми деталями подготовки к этой выставке. Так, в первые в работе форума на полигоне Алабино и аэродроме Кубинка пройдут Дни военно-технического сотрудничества. Также на "Армии" будет представлена новая экспозиция "Арктика" с показом перспективных образцов техники, применяемой в северных широтах.

Тем временем

В Туле состоялся первый выпуск Тульского суворовского военного училища. На учебном плацу прошло торжественное построение. Министр обороны РФ Сергей Шойгу и губернатор Тульской области Алексей Дюмин вручили 63 выпускникам аттестаты об окончании обучения.

Шестеро ребят получили также нагрудные знаки "За особые успехи в учении". Большинство выпускников намерены связать свое будущее с армией и планируют поступить в вузы Минобороны России.

Сергей Шойгу передал в Тульское суворовское военное училище на хранение историческое знамя суворовского училища, существовавшего в Туле с 1944 по 1960 год.

Подготовила Елена Шулепова

Александр Степанов