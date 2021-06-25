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Новый Оборонный Заказ

Интеллектуальная элита ОПК соберется в Красной Поляне

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Гособоронзаказ: заказчик-исполнитель-продукция
Конференция «Гособоронзаказ: заказчик-исполнитель-продукция». 8-9 июля в Сочи.
Источник изображения: https://dfnc.ru/

Конференция «Гособоронзаказ: заказчик-исполнитель-продукция» состоится 8-9 июля в Сочи. В этом году традиционную конференцию решили все-таки провести, соблюдая все антиковидные меры. В Красной Поляне соберётся интеллектуальная элита оборонно-промышленного комплекса – специалисты с широким профессиональным кругозором, топ-менеджеры предприятий и корпораций, представители федеральных органов исполнительной власти.


Темы докладов и обсуждений будут затрагивать последние изменения законодательства в ценообразовании, закупках и финансовом мониторинге исполнения гособоронзаказа. Представители властных структур и контролирующих организаций обсудят с исполнителями ГОЗ правоприменительную практику, недавние новации и перспективные планы совершенствования законодательства.


Представители Промсвязьбанка, опорного банка ОПК, расскажут о новых продуктах, которые рассчитаны на поддержку предприятий в период кризиса. Банкиры также планируют рассказать о новых консалтинговых и образовательных проектах, рассчитанных на повышение уровня компетенций специалистов ОПК. Академия ПСБ выступит соорганизатором и партнером предстоящего мероприятия.


Тему диверсификации также не обойдут вниманием, поскольку этот тренд, хоть и является одним из ключевых и широко обсуждается профессиональным сообществом, всегда предполагает проблемную дискуссию и совместный поиск решений.


В числе спикеров предстоящей конференции: Фесюк Д.В. – заместитель руководителя ФАС России; Осауленко О.В. – директор Департамента финансового мониторинга государственного оборонного заказа Минобороны России; Ярышевский Б.М. – старший вице-президент, директор дирекции стратегии и проектов развития ПАО «Промсвязьбанк»; Минаев О.А. – руководитель корпоративного бизнеса ПАО «Промсвязьбанк»; Пьянков А.А. – начальник отдела каталогизации ВВСТ ФГБУ «46 ЦНИИ» Минобороны РФ; Болховитин В.В. – директор Департамента контрактно-договорной работы ГК «Роскосмос»; Шацкий Р.Д. – заместитель начальника Управления сухопутного и морского вооружения, военной техники и связи ФАС России; Довгий В.И. – генеральный директор Межведомственного аналитического центра; Мазур Н.З. – генеральный директор «ВКО-Интеллект» и другие.

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Страны
Россия
Компании
Минoбороны РФ
Роскосмос
ФАС
Проекты
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