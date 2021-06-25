Американские морпехи оснастят бронемашины и робокатеры беспилотниками-камикадзе.

Корпус морской пехоты США планирует оснастить бронемашины JLTV, LAV-25 и робокатеры дальнего действия барражирующими боеприпасами израильской компании UVision. Как сообщает UVision, бронемашины и робокатеры будут запускать беспилотники-камикадзе с мультикассетных установок.

Американцы планируют к 2030 году реорганизовать морскую пехоту: уменьшить численность состава, почти полностью отказаться от тяжелой техники и организовать легкие высокомобильные подразделения. Эскадрильи конвертопланов, ударных и транспортных вертолетов тоже сократят, поэтому барражирующие боеприпасы придутся морпехам очень кстати. Беспилотники-камикадзе не смогут уничтожать большие корабли, но сумеют вывести из строя радары и коммуникационные антенны. Еще они подойдут для взаимодействия с менее крупными морскими целями — от десантных судов до беспилотных лодок и для разведывательных операций.

Семейство барражирующих боеприпасов Hero израильская UVision впервые показала на авиасалоне в Ле-Бурже в 2015 году. В него входят шесть беспилотников разных размеров. Маленькие оснащены электродвигателями, а большие — бензиновыми силовыми установками. На случай, если аппараты нужны для разведки, а не для ударов по целям, их боевую часть аппаратов можно заменить парашютной системой.

Корпус морской пехоты США планирует оснастить бронемашины JLTV, LAV-25 и робокатеры дальнего действия версией барражирующего боеприпаса Hero-120. Hero-120 — самый крупный беспилотник семейства малой дальности. Он оснащен электродвигателем, весит 12,5 килограмма, несет боеголовку массой 4,5 килограмма и может летать в течение 60 минут. Дальность аппарата — 40 километров. Чем американская версия боеприпаса будет отличаться от стандартной, не указывается. Вместе с беспилотниками-камикадзе бронемашины и робокатеры получат мультикассетные установки для их запуска. Их тоже поставит UVision.

Израильтяне считаются одними из лидеров в разработке барражирующих боеприпасов. Ранее мы писали про их миниатюрные беспилотники-камикадзе Spike Firefly, которые весят всего три килограмма.

Василиса Чернявцева