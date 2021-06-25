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ТСН (Украина): Россия без ума от выставки вооружения в Киеве

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Украинский телеканал с гордостью трубит о проведении выставки вооружений в Киеве, где были представлены «новейшие разработки» украинского ВПК. Автор репортажа не только восхваляет танк «Оплот», называя машину едва ли не лучшей в мире, хотя она вызывает массу претензий даже у «родных» ВСУ. Но и обращает внимание на реакцию российских СМИ, которые якобы «неистовствовали от самого факта вооруженного вернисажа в столице Украины».

Украинский "Оплот", который изготавливают в Харькове, стабильно находится в мировой десятке супертанков. На этой неделе, пока Байден встречался с Путиным, "Оплот" можно было рассмотреть в Киеве на выставке "Оружие и безопасность". И удовольствие от нее росло на фоне того, чем пестрели заголовки российских СМИ. Буквально неистовствовали от самого факта вооруженного вернисажа в столице Украины. Подробности - далее.

Но когда идет речь о том, чтобы сохранить жизнь наших детей, мужей и братьев или просто остановить врага, то совсем другими глазами смотришь на танк. Это один из лучших танков в мире и тут нет журналистских преувеличений. Украинский "Оплот", который производят в Харькове, стабильно находится в мировой десятке супертанков.

Пушка, броня, двигатель - это наш секрет. Можно сделать что-то подобное, но оно не работает. Это, безусловно, один из лучших танков в мире, а по многим параметрам просто лучший.

На этой неделе, пока Байден встречался с Путиным, "Оплот" можно было рассмотреть в Киеве на выставке "Оружие и безопасность". И удовольствие от нее росло на фоне ознакомления с заголовками в российских СМИ, которые буквально неистовствовали от самого факта вооруженного вернисажа в столице Украины:

"Картонные макеты и просьба о помощи. В Киеве проходит выставка вооружений".

"Экспозиция выставки "Оружие и безопасность" в Киеве вынесла приговор оборонно-промышленному комплексу Украины".

Я понимаю, почему россияне развернули такую мощную кампанию по дискредитации этого форума оружейников. Он доказывает, что даже если дорога в НАТО для Украины затянется, а Европа продолжит негласное эмбарго на поставку нам вооружения, мы найдем, как оснастить наши войска высокотехнологичным арсеналом.

Конечно, не все так просто и радужно. Например, уникальный ударно-разведывательный беспилотник "Сокол-300" конструкторское бюро "Луч" разработало на собственные средства. И взлетит "Сокол" в небо лишь в следующем году. Но все его основные элементы уже существуют, производятся и уничтожают цели. Благодаря подобным крылатым роботам Азербаджан выиграл войну в Нагорном Карабахе. Но "Сокол" видит лучше, чем турецкие "Байрактары" и может поражать цели даже сквозь тучи.

А вот такими радио-электронными винтовками можно перехватить дроны врага уже в воздухе. Они уже, кажется, уже есть на фронте, но лишь несколько единиц. А вот если бы в каждом подразделении было бы такое современное вооружение, на головы наших воинов не падали бы бомбы с беспилотников.

Разумные снаряды, которые сами находят цели, противотанковые комплексы, из которых наши бойцы могут стрелять дистанционно, управляя ракетой из укрытия, без риска получить удар в ответ… Защищенность обеспечивают и колесные бронероботы, которые способны без экипажа выходить на поле боя и уничтожать противника. Все они с маркировкой: "Сделано на Украине".

К сожалению, только незначительная часть этого арсенала на сегодняшний день имеется в распоряжении наших воинов, но утешает то, что нам уже не надо выпрашивать оружие в других странах. Есть возможность платить себе, за свое и мирового уровня.

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Материалы ИноСМИ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию редакции ВПК.name
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