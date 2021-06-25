Войти
Российская газета

ФСБ показала видео артиллерийской стрельбы по курсу английского эсминца

96
0
0

ЦОС ФСБ России предоставил видеоматериалы к официальному сообщению Минобороны России о нарушении эсминцем ВМФ Великобритании Defender границы Российской Федерации.


- Четко по границе идет. В 11.52. Пересек границу! - идет доклад на командном мостике корабля Береговой охраны погранслужбы ФСБ России.

- Английский боевой корабль! С вами говорит корабль береговой охраны России, вы нарушили государственную границу, - по-английски связываются с британскими моряками российские пограничники.

На связь выходит командир британского эсминца, который просто передает свои координаты и утверждает, что корабль находится в нейтральных водах.

- Английский корабль смените курс и покиньте территориальное море Российской Федерации. Как поняли? - несколько раз в эфире повторяют пограничники.

- Мои координаты такие-то, - опять отвечает английский корабль.

- Я открываю предупредительную артиллерийскую стрельбу, - говорит ему российский корабль береговой охраны.

После этого следует предупреждение в радиоэфире всем кораблям об открытии предупредительной артиллерийской стрельбы в этом районе.

- Открыть артиллерийскую стрельбу по курсу Defender. Исключить попадание! Огонь! Огонь по курсу Defender!

После этой команды сразу следует стрельба из артиллерийской автоматической установки. Буквально через несколько секунд после этого англичане передают в эфире - ложимся на курс 90. И, наконец, выходят в нейтральные воды. Судя по докладу пограничников, это происходит в 12.23 - то есть ровно через полчаса после нарушения границы.

Как напомнили корреспонденту "РГ" в Центре общественных связей ФСБ России, ранее Черноморский флот вместе с Погранслужбой ФСБ остановил нарушение российской границы со стороны британского эсминца Defender.

По данным министерства обороны России, в среду 23 июня в 11.52 Defender пересек государственную границу России в северо-западной части Черного моря. Он вошел в территориальные воды на три километра, в районе мыса Фиолент.

Предварительно предупрежденный о применении оружия в случае нарушения границы, британский корабль никак не отреагировал на это. В 12.06 и 12.08 российский пограничный сторожевой корабль выполнил предупредительную стрельбу. В 12.19 самолет Су-24М Черноморского флота выполнил предупредительное бомбометание, сбросив по курсу движения эсминца 4 бомбы ОФАБ-250. В 12.23 совместными действиями Черноморского флота и Пограничной службы ФСБ России эсминец Defender покинул границы территориального моря Российской Федерации.


Иван Егоров

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Великобритания
Россия
Продукция
Су-24
Су-24М
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
ЧФ
Похожие новости
25.06.2021
Раскрыты подробности «удара» Су-24М по британскому Defender в Черном море
25.06.2021
Россия поднимет в ОБСЕ вопрос по инциденту с британским эсминцем - постпред РФ при ОБСЕ
24.06.2021
Опубликовано видео слежения самолета и беспилотника РФ за британским эсминцем
24.06.2021
Британский флот предпочел не замечать стрельбу по своему кораблю
02.09.2019
Проблемы в построении обороны Крыма
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 25.06 01:03
  • 3
Сердце боевых кораблей. Каковы перспективы развития морского двигателестроения России
  • 25.06 01:00
  • 4
Ростех представил на MILEX-2021 патрон-ловушку "Ягель" для защиты военной авиации
  • 25.06 00:18
  • 147
Владимир Поспелов: новый авианосец может стоить от 500 миллиардов рублей
  • 25.06 00:17
  • 9
Британский флот предпочел не замечать стрельбу по своему кораблю
  • 24.06 21:44
  • 0
Разработка США гиперзвуковой ракеты средней дальности Strategic Fires Missile. Ч.1
  • 24.06 21:13
  • 18
Авиаполк ЦВО получит восемь модернизированных бомбардировщиков Су-34М
  • 24.06 21:06
  • 6
США начали размещать оружие на базе ПРО в Польше
  • 24.06 21:04
  • 153
Есть ли будущее у танков?
  • 24.06 20:27
  • 32
УВЗ поставит военным опытную партию "Армат" в установленные госконтрактом сроки - глава концерна
  • 24.06 18:22
  • 8
РФ применит ядерное оружие в ответ на применение против нее оружия массового поражения
  • 24.06 16:48
  • 7
Байден подал хороший пример другим противникам России
  • 24.06 13:42
  • 2
СМИ: в космос вывели первый спутник, созданный специалистами с Маврикия
  • 24.06 10:58
  • 7
Патриарх Кирилл связал службу в армии с развитием умственных способностей
  • 23.06 17:25
  • 1
Россия будет усиливать свою военную группировку в Арктике в ответ на попытки дестабилизировать там обстановку - Медведев
  • 23.06 13:26
  • 2212
Как насчёт юмористического раздела?