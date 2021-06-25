Гинцбурга рассмешила новость о создании вакцины от COVID-19 в виде жвачки

Глава Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург рассмеялся, услышав информацию о возможном появлении в России вакцины от коронавируса в виде жвачки. В комментарии Telegram-каналу «Радиоточка НСН» в четверг, 24 июня, специалист заявил, что такого не будет.

Ранее, 18 июня, стало известно, что Центральный научно-исследовательский институт (ЦНИИ) Минобороны начал разработку лекарства против COVID-19 в виде жевательной резинки. Уточнялось, что сотрудники института разрабатывают мукозальную вакцину в виде жевательных таблеток и пастилы.

«До сих пор нет ни одной вакцины, которая создает местный локальный иммунитет в области желудочно-кишечного тракта. Так что жевательный вариант маловероятен, если даже кому-то захочется такое делать», — объяснил Гинцбург.

Он также уточнил, что Центр имени Гамалеи никогда такими разработками не занимался.

23 июня Гинцбург сообщил, что центр подал документы на разрешение проведения исследования вакцины от коронавируса «Спутник V» на подростках. Он уточнил, что в исследованиях вакцины, скорее всего, будут принимать участие подростки с 12 лет, а не с 15, как планировалось ранее.

Масштабная вакцинация от COVID-19 проходит в России с 18 января. Прививку делают бесплатно всем желающим. На данный момент в стране зарегистрированы четыре препарата от коронавируса: «Спутник V», «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона» и «КовиВак».