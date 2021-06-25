Северный флот сообщил о боевых учениях эсминца "Адмирала Ушакова" в Баренцевом море

Москва. 24 июня. ИНТЕРФАКС - Эскадренный миноносец "Адмирал Ушаков" вышел в Баренцево море для выполнения учебно-боевых задач, было отработано маневрирование и противодиверсионная оборона корабля, сообщает в четверг пресс-служба Северного флота.

"В Кольском заливе корабль осуществил проход по условно заминированной акватории в обеспечении базовых тральщиков соединения охраны водного района Кольской флотилии разнородных сил", - говорится в сообщении флота.

Отмечается, что эсминец отработал маневрирование и проверку технических средств связи, навигации и радиолокационного вооружения. "Во время якорной стоянки экипаж отработал практическое гранатометание в рамках учения по противоподводно-диверсионной обороне корабля при стоянке на незащищённом рейде", - подчеркивается в сообщении.

В пресс-службе флота добавили, что выход в море эсминца продлится несколько дней.

"За это время проведут ряд частных учений по радиационной, химической и биологической защите, маскировке, радиоэлектронной борьбе а также выполнят артиллерийские стрельбы по морской и береговой цели.