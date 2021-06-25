Узбекистан усиливает боеготовность в связи с ростом напряженности на афганской границе

Ташкент. 24 июня. ИНТЕРФАКС - В двух военных округах министерства обороны Узбекистана начались занятия по приведению войск в боевую готовность на фоне эскалации ситуации в соседнем Афганистане, сообщила в четверг пресс-служба ведомства.

По ее данным, под руководством министра обороны Узбекистана Баходира Курбанова проводятся внезапные проверки в Ташкентском и Юго-Западном особом военных округах, а также в воинских частях и отделениях войск противовоздушной обороны и военно-воздушных сил.

"Будет проверяться готовность личного состава и боевой техники", - говорится в сообщении.

Кроме того, на общевойсковых учебных полигонах пройдут батальонно-тактические учения.

Ранее в четверг министерство иностранных дел республики сообщило, что накануне границу с Узбекистаном в районе уезда Шортепа пересекли 53 афганских военных и ополченцев с оружием. После проведения процедур дознания и следственных действий афганские граждане были возвращены на родину.

"Любые попытки незаконного перехода на узбекскую территорию будут жестко пресекаться, в отношении нарушителей государственной границы будут приниматься самые строгие меры", - говорилось в сообщении.

Ранее также сообщалось о переходе свыше 130 военнослужащих правительственных войск Афганистана на территорию Таджикистана.

На прошлой неделе боевики запрещенного в России движения "Талибана" захватили семь районов Афганистана, включая приграничные районы. Талибы также захватили таможенный пункт на границе между Таджикистаном и Афганистаном и взяли под контроль центральную автотрассу, ведущую в Таджикистан. Во время ожесточенного боя за это КПП афганские правительственные силы не выдержали натиска противника и отступили на таджикскую территорию.