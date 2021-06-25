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Известия.ru

Топ-менеджер НПО «Техномаш» признался в хищении на космических заказах

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Источник изображения: Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Бывший заместитель генерального директора НПО «Техномаш» по научной работе Алексей Бараев признался в участии в расхищении бюджетных средств при реализации государственных контрактов. Об этом в четверг, 24 июня, сообщил телеканал РЕН ТВ со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По информации собеседника телеканала, Бараев оформил явку с повинной 23 июня. Он рассказал, что за деньги помогал быстро решить вопросы в рамках выполнения договоров, связанных с государственным заказом в оборонной и космической отраслях.

Размер вознаграждения составлял 2% от сумм, указанных в договорах. За этот «бонус» Бараев, как указано в материалах расследования, осуществлял общее покровительство, помогал ускорить принятие ключевых решений, быстро оформить и подписать документацию по контрактам.

О каких конкретно государственных заказах идет речь, следствию еще предстоит выяснить.

В апреле 2019 года бывший руководитель Алексея Бараева Дмитрий Панов, занимавший пост генерального директора НПО «Техномаш», был арестован по подозрению в хищении из бюджета более 400 млн рублей при реконструкции стендов Научно-испытательного центра ракетно-космической промышленности.

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