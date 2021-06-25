Космические силы США начали готовиться к операциям за пределами околоземной орбиты

Новая фаза активного освоения околоземного и окололунного пространства не за горами. Причем на этот раз в нем будут участвовать не только считаные государственные космические агентства, а еще десятки частных организаций. Поэтому американские военные собираются расширить сферу своих компетенций: Космические силы США уже разрабатывают теоретическую основу для операций в так называемом цислунном пространстве.

Термин «цислунное пространство» (cislunar space) еще не до конца устоялся, но обычно под ним понимают регион космоса, включающий Землю, Луну и все точки Лагранжа этой системы. В ближайшие годы к естественному спутнику нашей планеты должно отправиться больше миссий, чем за несколько предшествовавших десятилетий. Кроме нашумевших американской (при международном участии) «Артемиды» и совместной российско-китайской лунной программы, запланированы полеты ряда частных организаций и отдельных стран.

Вполне очевидно, что Пентагон хочет получать наиболее полные разведданные о любой деятельности даже на таком внушительном удалении от Земли. Поскольку эта область пространства находится в ведении Космических сил, от них, судя по всему, уже требуют активных действий. Косвенным подтверждением можно считать недавно опубликованный доклад A Primer on Cislunar Space (PDF может быть недоступен с российских IP, архивная копия). Примерный перевод названия — «Основные вопросы ведения деятельности в цислунном пространстве» или «Цислунное пространство для начинающих».

Фактически этот документ — сборник знаний об основных особенностях эксплуатации космических аппаратов между геостационарной орбитой и точками Лагранжа системы Земля — Луна. Он адресован как широкой аудитории, так и военно-космическим специалистам. Последним в скором времени предстоит проектировать аппараты и концепты, а также планировать операции в цислунном пространстве. Несмотря на кажущуюся простоту, доклад представляет собой отличную базу для дальнейшей разработки углубленной документации по этому сложному вопросу.

Как объяснил полковник Эрик Фельт (Col. Eric Felt) порталу SpaceNews, цель документа — «вдохновлять и просвещать». Фельт возглавляет Директорат космических аппаратов Исследовательская лаборатория ВВС США, по заказу которой и был подготовлен A Primer on Cislunar Space. В составлении доклада участвовали исполнительный директор компании Cloudstone Innovations Чэннинг Шоу (C. Channing Chow), доцент аэрокосмических инженерных наук Университета штата Колорадо в Боулдере Маркус Хольцингер (Marcus Holzinger) и Питер Гарретсон (Peter Garretson) в качестве консультанта от Американского совета по внешней политике (AFPC).

Точки Лагранжа системы Солнце–Земля. Аналогичное построение можно сделать для любой системы из двух массивных тел, одно из которых значительно больше другого. В областях пространства около точек L1-L5 тело пренебрежимо малой массы сможет долгое время находиться в стабильном положении без приложения посторонних сил. В реальности, из-за возмущений от других объектов Солнечной системы космическим аппаратам все же необходимо иметь на борту некоторый запас топлива для корректировки своего положения Источник изображения: NASA

Они собрали воедино целый сонм связанных с цислунным пространством вопросов:

особенности орбитальной механики (астродинамики), баллистики и построения траекторий движения космических аппаратов и естественных объектов;

подходящие для использования типы сенсоров, датчиков и приборов разведки, а также пути их совершенствования и места базирования;

ожидаемые сложности в конструировании рассчитанных на эксплуатацию в этом регионе космоса аппаратов;

примеры из ранее осуществленных миссий за пределы геостационарной орбиты, но не далее точек Лагранжа системы Земля — Луна.

Очевидно, основной фокус доклада — разведка. А точнее, как это формулируют сами военные: «повышение осведомленности о ситуации». Несмотря на милитаристскую природу такого начинания, оно, на самом деле, жизненно необходимо и для «гражданских» миссий в цислунном пространстве. Да, космос невероятно огромен, и шансы на небезопасное взаимодействие между разными космическими аппаратами или кораблями чрезвычайно малы. Но и риски при удалении от Земли возрастают. На окололунную орбиту гораздо сложнее отправить спасательный или ремонтный отряд или зонд.

Так что вполне ожидаемо, что в подобных начинаниях Космические силы США получают полную поддержку от Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA). В частности, еще прошлой осенью эти два ведомства подписали взаимный меморандум о взаимопонимании (PDF). Документ обозначил основные направления сотрудничества Space Force и NASA в области освоения космического пространства. А спустя несколько недель был запущен совместный эксперимент по созданию «Цислунного дорожно-патрульного сервиса» (CHPS). Его задача — разработать систему контроля и защиты транспортных потоков по маршруту между Землей и Луной.