В Британии подтвердили, что эсминец шел на провокацию в Черном море

Из слов корреспондента ВВС следует, что командование эсминца прекрасно понимало, что его курс лежит через территориальное море России, как понимало и суть предупредительных сигналов со стороны российских боевых судов и самолетов.

Британский эсминец HMS Defender умышленно нарушил государственную границу России и приблизился к Крыму на расстояние прямой видимости. К такому выводу пришел находившийся на борту корабля корреспондент телеканала BBC Джонатан Бил, чей репортаж свидетельствует об осознанной провокации британской стороны и противоречит ее официальным заявлениям о нашумевшем инциденте.

Пока в минобороны Великобритании пытаются, называя вещи своими именами, "косить под дурачков", корреспондент BBC описывает иную картину. Из его слов следует, что командование эсминца прекрасно понимало, что его курс лежит через территориальные воды России, как понимало и суть предупредительных сигналов со стороны российских боевых судов и самолетов: "Временами эсминец Королевского флота сопровождали более 20 российских самолетов, были и предупреждения со стороны кораблей российской береговой охраны".

По словам журналиста, на протяжении всего времени инцидента "экипаж Defender был в состоянии повышенной готовности, на постах, в какой-то момент они надели защитные маски на случай перестрелки". "Российские самолеты были кораблем явно заинтересованы, они предупреждали его, чтобы он не заходил в территориальные воды Крыма, заявляя, что это российские воды", - пишет журналист BBC. Если уж ему очевидны те многочисленные предупреждения, которые получал Defender, то профессиональным морякам на судне - тем более.

Тем не менее, свидетельствует корреспондент, британский эсминец приблизился до прямой видимости к берегам Крыма, "который находился от нас в пределах 12 миль (около 19 километров)". Журналист уверен, что "это был осознанный ход со стороны корабля Королевского ВМФ". Ведь один из офицеров корабля в репортаже утвердительно ответил на его замечание о том, что Россия может воспринять проход судна в такой близости от Крыма как агрессию.

Но в министерстве обороны Великобритании делают вид, что не понимают, почему поднялся такой шум. По версии ведомства, Defender "совершал мирный проход" по "наиболее прямому и международно-признанному пути между Украиной и Грузией" через украинские территориальные воды, поскольку Лондон не признает Крым российским. При этом в начале репортажа BBC о "мирном проходе" британские моряки на камеру заряжают корабельные орудия и ракетные установки. Наконец, на корабле якобы посчитали, что российские военнослужащие просто "проводили учебные стрельбы", а не предупреждали о нарушении границы. Корреспондент BBC сначала утверждает, что перестрелки не было, однако добавляет: "Мы слышали и выстрелы, но, думается, они были за пределами дальности поражения".

Многочисленные выстрелы отчетливо слышны и на кадрах репортажа. Складывается ощущение, что британцам не хватило острых ощущений и стрелять стоило поближе. Но как еще назвать такое поведение, если не провокацией к военному конфликту? И как верить британскому министру обороны Бену Уоллесу, который в Палате общин британского парламента заявил: "Мы делаем все необходимое, чтобы гарантировать, что мы не стремимся к эскалации, не провоцируем".

Один из офицеров британского корабля утвердительно ответил на замечание журналиста BBC о том, что Россия может воспринять проход судна в такой близости от Крыма как агрессию

Наигранная наивность британских чиновников только подтверждает осознанный характер провокации. Разница между политическими заявлениями о непризнании Крыма и фактических нарушениях границы, тем более военным судном, примерно такая же, как между словами и дракой. Территорий, не признанных одним или несколькими государствами, в мире хватает, но это не означает отсутствия правил поведения. Например, Южная Корея не признает Северную, и наоборот. Это не мешает обеим сторонам понимать, что любая попытка военного нарушения госграницы может трактоваться другой стороной как готовность военными методами менять эту самую госграницу. И, соответственно, вести к вооруженному столкновению.

Если британский эсминец умышленно нарушал российскую госграницу, то, получается, он демонстрировал готовность Великобритании военным путем доказывать свою позицию по Крыму? В Лондоне так уверены, что у его союзников есть консенсус по поводу нагнетания военной напряженности в отношениях с ядерной державой? Ведь в 2014 году после воссоединения Крыма с Россией на Западе даже не заикались о том, что будут отстаивать свою позицию военными методами.

Журналист BBC в своем репортаже раскрывает карты Лондона, указывая, что такие действия британского флота очевидно являются вызовом России. А другой корреспондент телеканала выразил уверенность в том, что решение об этом "было принято на высших уровнях британского правительства". "Но это очень рискованная стратегия", - не без оснований заключает BBC.

В Москве подыгрывать тональности Лондона не стали. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил о "сознательной и подготовленной провокации", не соответствующей международному праву.

Все риски с предельной доходчивостью британской стороне разъяснил замминистра иностранных дел России Сергей Рябков. "Балансирование на грани столкновения чревато тяжелейшими последствиями для тех, кто такого рода мероприятия планирует и затем пытается их осуществить", - предостерег он. "Мы можем взывать к здравому смыслу, требовать уважения международного права. Если это не помогает, мы можем бомбить не только по курсу, но и по цели, - сказал замминистра. - Я предостерегаю всех, кто под лозунгами свободы мореплавания занимается нарушением государственных границ РФ, от подобных провокационных шагов, потому что безопасность нашей страны прежде всего. Территориальная целостность РФ неприкосновенна. Нерушимость ее границ - это абсолютный императив, мы будем стоять на страже всего этого как дипломатическими и политическими, так и при необходимости военными средствами".

Рябков указал на "анекдотичность ситуации" с нарушением госграницы РФ эсминцем под названием "Защитник" (англ. Defender), но подчеркнул, что это не должно настраивать на легковесный лад. При этом он предложил заменить название британского военного корабля на более соответствующее таким действиям "Агрессор". "Агрессорам будем давать отпор", - заключил Рябков.

Эти и возможно другие недвусмысленные разъяснения были даны в четверг послу Великобритании в Москве Деборе Броннерт, которую вызвали в МИД России. Дипломат покинула здание на Смоленской площади без комментариев.

В российском МИД сообщили, что "послу был заявлен решительный протест по поводу нарушения границы РФ и провокационных и опасных действий корабля ВМС Великобритании в территориальном море РФ, которые российская сторона расценивает как грубое несоблюдение Конвенции ООН по морскому праву 1982 г.". "Особое внимание обращено на то, что в случае повторения подобных провокаций вся ответственность за их возможные последствия будет полностью лежать на британской стороне", - подчеркивается в заявлении внешнеполитического ведомства.

Кроме того, атташе по вопросам обороны при посольстве Великобритании в Москве был вызван в Минобороны России.

Игорь Дунаевский