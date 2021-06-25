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Известия.ru

В России разработаны первые национальные стандарты для сетей связи 5G

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Источник изображения: Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Технический комитет «Кибер-физические системы» выносит на публичное обсуждение серию предварительных национальных стандартов в области сетей мобильной связи пятого поколения (5G) – OpenRAN. Об этом в четверг, 24 июня, сообщили на официальном сайте комитета.

«Стандарты призваны ускорить внедрение технологии 5G в России. Документы разработаны Автономной некоммерческой образовательной организацией высшего образования «Сколковский институт науки и технологии» (Сколтех)», — говорится в сообщении.

На данный момент стандарты вынесли на обсуждение, которое продлится до 31 августа. В ходе него участники телекоммуникационного рынка смогут высказать свои замечания и предложения.

«Перед нами поставлена задача в кратчайшие сроки обеспечить разработку оборудования и программного обеспечения для российских сетей связи пятого поколения. Большинство мировых экспертов согласны с тем, что для быстрого выхода на этот рынок с конкурентным предложением едва ли не единственным вариантом является опора на стандарты OpenRAN», — сообщает руководитель ЛИЦ на базе Сколтеха Виталий Шуб.

Он отметил, что подобные проекты запущены в Японии, США, Индии, в ряде европейских стран, поэтому сейчас важно не снижать темпы разработки.

«Мы уверены, что принятие и внедрение национального стандарта OpenRAN станет важнейшим этапом в развитии отечественной телекоммуникационной индустрии», — заключил он.

30 мая директор по особым поручениям госкорпорации «Ростех» Василий Бровко заявил, что пилотные зоны 5G с отечественным наполнением могут быть запущены в России в 2023 году.

По словам Бровко, в России определяется пул компаний, которые смогут разрабатывать элементы для систем связи не только пятого, но и последующих поколений: базовые станции, цифровые платформы, технологическое ядро комплекса и другое.

25 мая мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что власти столицы начинают реализацию проекта по внедрению технологии 5G в московском метро. Градоначальник добавил, что сейчас в городе есть восемь полигонов, в которых апробируется 5G.

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Индия
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Ростех
Персоны
Собянин Сергей
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