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Интерфакс-АВН

Начальник ЦНИИ Минобороны РФ не стал отвечать на вопрос о происхождении коронавируса

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Полевой мобильный госпиталь для пациентов с коронавирусом
Полевой мобильный госпиталь для пациентов с коронавирусом.
Источник изображения: © Снимок с видео/Минобороны РФ/ТАСС

Сочи. 24 июня. ИНТЕРФАКС - Начальник ведущего профильного института Минобороны РФ воздержался от ответа на вопрос о том, есть ли у российских военных данные о происхождении коронавируса.

"Не комментирую", - сказал "Интерфаксу" в четверг начальник 48-го Центрального научно-исследовательского института (ЦНИИ) Минобороны РФ Сергей Борисевич.

Так он ответил на вопрос о том, есть ли у российских военных понимание, откуда появился коронавирус и может ли он иметь искусственное происхождение.

Борисевич участвует в конференция по биобезопасности в Сочи.

В задачи 48-го ЦНИИ входит разработка медицинской защиты армии и населения от особо опасных инфекций.

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