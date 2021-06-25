Начальник ЦНИИ Минобороны РФ не стал отвечать на вопрос о происхождении коронавируса

Полевой мобильный госпиталь для пациентов с коронавирусом.

Сочи. 24 июня. ИНТЕРФАКС - Начальник ведущего профильного института Минобороны РФ воздержался от ответа на вопрос о том, есть ли у российских военных данные о происхождении коронавируса.

"Не комментирую", - сказал "Интерфаксу" в четверг начальник 48-го Центрального научно-исследовательского института (ЦНИИ) Минобороны РФ Сергей Борисевич.

Так он ответил на вопрос о том, есть ли у российских военных понимание, откуда появился коронавирус и может ли он иметь искусственное происхождение.

Борисевич участвует в конференция по биобезопасности в Сочи.

В задачи 48-го ЦНИИ входит разработка медицинской защиты армии и населения от особо опасных инфекций.