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РИА Новости

Летчик рассказал, чем хорош модернизированный Ил-114

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Полет нового российского пассажирского самолета Ил-114-300 в подмосковном Жуковском
Полет нового российского пассажирского самолета Ил-114-300 в подмосковном Жуковском.
Источник изображения: © РИА Новости / Павел Бедняков

Пассажирский самолет Ил-114-300 выйдет в серию в 2023 году, сообщил глава "Ростеха" Сергей Чемезов. В эфире радио Sputnik бывший летчик, специалист по безопасности полетов Александр Романов назвал основные особенности модернизированной версии лайнера.

Новый российский пассажирский самолет Ил-114 выйдет в серию в 2023 году, сообщил глава "Ростеха" Сергей Чемезов на встрече с президентом Владимиром Путиным.

Ил-114-300 – полностью отечественный пассажирский самолет, является модернизированной версией Ил-114. Предназначен для региональных перевозок, прежде всего, на внутреннем рынке. Лайнер оснащен российскими турбовинтовыми двигателями ТВ7-117СТ-01 и способен перевозить пассажиров на расстояние до 1,9 тысячи километров.

В эфире радио Sputnik бывший командир воздушного судна, специалист по безопасности полетов Александр Романов рассказал, что Ил-114 себя хорошо зарекомендовал, его новая версия будет более экономичной.

"Чем он хорош: самолет турбовинтовой, очень длительные перелеты будут, самолет можно использовать как дальнемагистральный. Ил-114 себя хорошо зарекомендовал. За все время эксплуатации этого самолета на моей памяти не было ни одной катастрофы с ним. Его, конечно, обновят: авионика будет другая, новые двигатели. Но база самолета, даже фюзеляж, по моим данным, останутся теми же. Четыре двигателя турбовинтовые, соосные – самолет будет очень выгодным, с точки зрения топлива", – сказал Александр Романов.

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Страны
Россия
Продукция
117С
Ил-114
Ил-114-300
ТВ7-117
Персоны
Путин Владимир
Чемезов Сергей
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