Войти
ТАСС

На "МВМС-2021" впервые представили корабельный ЗРК "Ресурс"

91
0
0
almaz-antey-logo
Логотип компании Открытое акционерное общество "Концерн ПВО "Алмаз-Антей".

В научно-техническом центре "Альтаир" отметили, что комплекс способен поражать любую атакующую корабль цель одной ракетой

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 24 июня. /ТАСС/. Корабельный зенитный ракетный комплекс (ЗРК) "Ресурс", впервые представленный концерном ВКО "Алмаз-Антей" в рамках Международного военно-морского салона "МВМС-2021", способен поражать любую атакующую корабль цель одной ракетой. Об этом сообщил ТАСС заместитель начальника научно-технического центра "Альтаир" (входит в состав НПО "Алмаз" Концерна ВКО "Алмаз-Антей") Сергей Павлов.

"Результаты эксплуатации испытаний показал, что вероятность поражения воздушных целей очень высокая. Практически одной ракетой можно сбить любую цель, имитирующую противокорабельную ракету", - сказал представитель "Альтаира".

По его словам, ЗРК "Ресурс" уникален своим компактным модульным составом и высокой эффективностью. "Комплекс вырабатывает полетное задание для ракеты, направляя ее в область нахождения цели, ракета в этой области самостоятельно производит поиск цели, наведение на нее и поражение. Любая корабельная РЛС обнаружения, обладающая достаточными характеристиками по точности сопровождения воздушных целей, способна давать комплексу ЦУ для поражения", - сообщил Павлов.

Представитель концерна отметил, что разрабатываемый для ВМФ России комплекс "Ресурс" прошел полный цикл испытаний. Все характеристики, которые закладывались в задание, подтверждены. Сейчас ЗРК проходит опытно-штатную эксплуатацию в составе вооружения корветов ВМФ, и будет являться одним из основных комплексов ПВО ВМФ.

Концерн ВКО "Алмаз-Антей" впервые представил экспортный вариант ЗРК "Ресурс". Комплекс предназначен для защиты надводных кораблей от атак пилотируемых и беспилотных средств воздушного нападения на ближнем (ракета 9М96Е) и на ближайшем рубежах (ракета 9М100Е), в том числе летящих на предельно малых высотах.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
Алмаз Расплетина
Алмаз-Антей
Выставки
МВМС
Похожие новости
21.06.2021
Концерн ВКО "Алмаз-Антей" примет участие в военно-морском салоне МВМС-2021
21.06.2021
"Алмаз-Антей" презентует на салоне в Санкт-Петербурге зенитный ракетный комплекс "Ресурс"
05.07.2018
В России сделают особый акцент на развитии систем ПРО
07.04.2010
На таких держится "оборонка"
25.09.2008
Вспоминая Александра Леманского. Американские специалисты признали превосходство российской ЗРС С-300 над "Пэтриотом"
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 25.06 01:03
  • 3
Сердце боевых кораблей. Каковы перспективы развития морского двигателестроения России
  • 25.06 01:00
  • 4
Ростех представил на MILEX-2021 патрон-ловушку "Ягель" для защиты военной авиации
  • 25.06 00:18
  • 147
Владимир Поспелов: новый авианосец может стоить от 500 миллиардов рублей
  • 25.06 00:17
  • 9
Британский флот предпочел не замечать стрельбу по своему кораблю
  • 24.06 21:44
  • 0
Разработка США гиперзвуковой ракеты средней дальности Strategic Fires Missile. Ч.1
  • 24.06 21:13
  • 18
Авиаполк ЦВО получит восемь модернизированных бомбардировщиков Су-34М
  • 24.06 21:06
  • 6
США начали размещать оружие на базе ПРО в Польше
  • 24.06 21:04
  • 153
Есть ли будущее у танков?
  • 24.06 20:27
  • 32
УВЗ поставит военным опытную партию "Армат" в установленные госконтрактом сроки - глава концерна
  • 24.06 18:22
  • 8
РФ применит ядерное оружие в ответ на применение против нее оружия массового поражения
  • 24.06 16:48
  • 7
Байден подал хороший пример другим противникам России
  • 24.06 13:42
  • 2
СМИ: в космос вывели первый спутник, созданный специалистами с Маврикия
  • 24.06 10:58
  • 7
Патриарх Кирилл связал службу в армии с развитием умственных способностей
  • 23.06 17:25
  • 1
Россия будет усиливать свою военную группировку в Арктике в ответ на попытки дестабилизировать там обстановку - Медведев
  • 23.06 13:26
  • 2212
Как насчёт юмористического раздела?