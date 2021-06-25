Тихоокеанский флот провел масштабные учения вблизи Курильских островов

Тихоокеанский флот провел масштабные учения. Маневры прошли в 4,6 тыс. км юго-восточнее Курил, сообщает телеканал «Известия». В дальний поход вышел флагман флота — ракетный крейсер «Варяг». Моряки отработали стрельбу по авианосцам условного противника. В районе активно действовала иностранная авиация. Также Тихоокеанский флот применил маскировку кораблей от самолетов. Аэрозольные завесы не позволяют определить тип корабля и его точные координаты. Всего в учениях задействовали более 20 кораблей, подлодок и судов обеспечения ТОФ.

Тихоокеанский флот провел масштабные учения. Маневры прошли в 4,6 тыс. км юго-восточнее Курил, сообщает телеканал «Известия». В дальний поход вышел флагман флота — ракетный крейсер «Варяг». Моряки отработали стрельбу по авианосцам условного противника. В районе активно действовала иностранная авиация. Также Тихоокеанский флот применил маскировку кораблей от самолетов. Аэрозольные завесы не позволяют определить тип корабля и его точные координаты. Всего в учениях задействовали более 20 кораблей, подлодок и судов обеспечения ТОФ.