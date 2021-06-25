Египет будет собирать HUMVEE?

Египет может наладить собственное производство армейских внедорожников. Вчера, 23 июня, пресс-служба компании AM General объявила о подписании «меморандума о взаимопонимании с министерством военного производства Египта (MoMP) для создания стратегического автомобильного партнёрства».

Как указывают в AM General, меморандум является первым шагом к дальнейшей работе по созданию собственного военного автомобильного производства на территории Египта: «Вместе с MoMP компания изучит возможность развития производственных мощностей внутри страны, которые позволят MoMP заменить и/или дополнить существующий парк HUMVEE».

Армейский внедорожник HUMVEE Источник изображения: amgeneral.com

AM General — производитель легендарного армейского внедорожника HUMVEE. Но в 2015 году тендер Минобороны США на поставку новых бронированных армейских внедорожников выиграла компания Oshkosh. Поэтому в AM General активно ищут новые рынки для своих машин, а осенью прошлого года презентовали новое поколение HUMVEE под названием NXT 360.

Египет ведёт сборку американских танков M1A1 Abrams с 1988 года. В 1984 году Минобороны Египта и компания General Dynamics подписали контракт на строительство завода, который начал свою работу спустя четыре года в пригороде Каира. Изначально планировалось, что сборка танков на территории Египта позволит существенно снизить стоимость готовой продукции, однако оказалось, что египетские «Абрамсы» существенно дороже американских. По данным на 2017 год, в Египте собрали уже более 1100 единиц M1A1 Abrams. Кроме того, Египет активно закупает и получает в качестве грантовой помощи ряд американских бронемашин.