48-й ЦНИИ Минобороны России пока не ощутил влияния американских санкций

Сочи. 24 июня. ИНТЕРФАКС - Санкции США не повлияли на работу 48 ЦНИИ Минобороны РФ, заявил начальник института Сергей Борисевич.

"На данном этапе пока нет", - сказал Борисевич журналистам, отвечая на вопрос "Интерфакса".

Он не стал комментировать обвинения США в причастности института к производству химического и биологического оружия.

Летом 2020 года США внесли в санкционные списки пять российских научно-исследовательских институтов, в том числе 48-й ЦНИИ Минобороны России, который в том числе участвовал в работе над вакциной от COVID-19 вместе с Центром имени Гамалеи. В США заявили, что подозревают эти институты в работе над химическим и биологическим оружием.