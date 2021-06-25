Haber7 (Турция): вот причина напряженности в Черном море

Инцидент с британским эсминцем в Чёрном море.

Колумнист провластного издания, комментируя инцидент с британским судном в Черном море, раскрывает истинные, по его мнению, причины напряженности. Автор, похоже, и сам осознает, что провокациям Запада нет конца, но прогнозирует, что в период с 28 июня по 10 июля Черное море «нагреется» еще больше, в том числе не без участия Турции.

События, произошедшие вчера, 23 июня, в Черном море были первой напряженностью такого рода. Впервые военный корабль союзника по НАТО подвергся предупредительному огню и бомбардировке со стороны России в Черном море.

Так почему же?

На самом деле мы можем сказать, что эта напряженность громко давала знать о своем приближении.

На первое место, конечно, можно поставить политику Байдена по окружению России через Польшу.

В апреле этого года ВМС США отказались войти в Черное море.

А британцы продолжили свой путь.

В минувшую субботу, 19 июня, эсминец ВМС Великобритании "Дефендер" (Defender) бросил якорь в украинском порту Одесса.

Россия в Черном море настолько бдительна, что отследит каждую птицу, даже каждую рыбу.

Русские крайне обеспокоены по поводу украинского Донбасса, который они оккупировали в 2014 году, и Крыма, который они аннексировала в то же время.

С декабря прошлого года Украина наращивала военную мощь в районе Донбасса при поддержке, получаемой от многих западных стран, прежде всего США. А ответ русских был очень жестким.

После этого витка эскалации напряженность несколько спала.

Но это было временно.

Так, после саммита Байден - Путин произошли события, в результате которых напряженность достигла пика.

Россия рассматривает в качестве "красной линии" такие вопросы, как вооружение Украины, поощрение ее членства в НАТО. То же самое касается Грузии.

Конечно, позиции, которые Украина и Грузия занимают в отношении России, связаны с поддержкой не только США и западного блока, но и Турции.

Добавляя к этому такие события, как военное сотрудничество Турции с Азербайджаном, тот факт, что этот процесс открывает путь к созданию турецкой военной базы в Азербайджане, а также визит президента Эрдогана в Шушу, мы еще отчетливее видим, почему ужесточилась риторика России в адрес Турции в последние дни.

Все это события, которые заставляли Россию беспокоиться до сих пор.

Но вернемся к вчерашнему дню. Россия открыла предупредительный огонь по британскому эсминцу, который находится в Черном море с субботы, 19 июня. Британцы прокомментировали ситуацию так: "Огонь не открывался".

Сказала ли Великобритания так для того, чтобы защитить свою репутацию, - неизвестно.

Если они признают, что огонь открывался, им придется отреагировать.

Это также будет признанием нарушения территориальных вод России.

Великобритания также, возможно, пытается сделать так, чтобы стороной, которая начала первой, выглядела Россия, такая вероятность тоже есть.

Как бы то ни было, факт в том, что Россия чрезвычайно напряжена.

За несколько часов до инцидента начальник Генерального штаба ВС России Герасимов сделал заявление, в котором упомянул о западных силах вокруг российских границ и угрожающе сказал: "Мы оставляем за собой право применить ядерное оружие".

Россия чрезвычайно напряжена. Настолько, что даже может угрожать противостоящим ей странам ядерным оружием.

Через несколько часов после этих угрожающих слов Герасимова Россия объявила об открытии огня по британскому военному кораблю.

Что будет теперь?

Мы пояснили причины, в силу которых Россия так напряжена.

Но есть еще одно горячее событие.

Это учения, которые стартуют 28 июня.

По-настоящему беспокоят Россию учения под названием "See Breeze", то есть "Морской бриз".

Учения пройдут у берегов Украины, прямо под носом у России.

В маневрах примут участие 32 страны с шести континентов, пять тысяч военнослужащих, 32 корабля, 40 самолетов, 18 отрядов сил специальных операций и водолазов.

Участвует Турция, участвуют США, Израиль, арабские страны.

Учения начнутся 28 июня и продлятся до 10 июля.

И Черное море существенно нагреется.

Как утверждает советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк, Россия открыла огонь по британскому эсминцу в ответ на учения "Sea Breeze". Россия не желает проведения этих учений и, чтобы предотвратить их, сделала предупреждение через британцев. А с началом учений русские могут стать еще агрессивнее.

Таха Даглы (Taha Dağlı)