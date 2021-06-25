Портфель экспортных заказов на российское оружие составил 53,8 млрд долларов

«Объем экспортных поставок по линии «Рособоронэкспорта» превысил 13 млрд долларов, портфель зарубежных заказов на российское оружие достиг отметки 53,8 млрд долларов», - говорится в выдержках из годового отчета госкорпорации, распространённой пресс-службой.

«Ростех» сообщил, что корпорация сохраняет высокий уровень исполнения гособоронзаказа (99,5 %). Генеральный директор «Ростеха» Сергей Чемезов представил президенту России Владимиру Путину годовой отчет госкорпорации за 2020 год.

Россия экспортировала в минувшем году вооружение и оружие в 51 страну, выполняет многомиллиардные контракты, несмотря на внешнее давление, заявил ранее глава ФСВТС России Дмитрий Шугаев.