Войти
Военно-промышленный курьер

Портфель экспортных заказов на российское оружие составил 53,8 млрд долларов

77
0
0
Сергей Чемезов
Сергей Чемезов.
Источник изображения: Алексей Никольский/пресс-служба президента РФ/ТАСС

«Объем экспортных поставок по линии «Рособоронэкспорта» превысил 13 млрд долларов, портфель зарубежных заказов на российское оружие достиг отметки 53,8 млрд долларов», - говорится в выдержках из годового отчета госкорпорации, распространённой пресс-службой.

«Ростех» сообщил, что корпорация сохраняет высокий уровень исполнения гособоронзаказа (99,5 %). Генеральный директор «Ростеха» Сергей Чемезов представил президенту России Владимиру Путину годовой отчет госкорпорации за 2020 год.

Россия экспортировала в минувшем году вооружение и оружие в 51 страну, выполняет многомиллиардные контракты, несмотря на внешнее давление, заявил ранее глава ФСВТС России Дмитрий Шугаев.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
Ростех
РОЭ
ФСВТС РФ
Персоны
Путин Владимир
Чемезов Сергей
Шугаев Дмитрий
Проекты
2020-й год
Гособоронзаказ
Похожие новости
25.11.2019
Dubai Airshow 2019 под "Панцирем". Что показала Россия на одном из крупнейших авиасалонов
07.02.2019
«Политическая ситуация в Венесуэле нас весьма и весьма беспокоит»
21.07.2017
Второй день на МАКС-2017: заключение соглашений и космические планы
03.07.2017
"Лидер", "Прибой" и морской "Панцирь": чем запомнился военно-морской салон
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 25.06 01:03
  • 3
Сердце боевых кораблей. Каковы перспективы развития морского двигателестроения России
  • 25.06 01:00
  • 4
Ростех представил на MILEX-2021 патрон-ловушку "Ягель" для защиты военной авиации
  • 25.06 00:18
  • 147
Владимир Поспелов: новый авианосец может стоить от 500 миллиардов рублей
  • 25.06 00:17
  • 9
Британский флот предпочел не замечать стрельбу по своему кораблю
  • 24.06 21:44
  • 0
Разработка США гиперзвуковой ракеты средней дальности Strategic Fires Missile. Ч.1
  • 24.06 21:13
  • 18
Авиаполк ЦВО получит восемь модернизированных бомбардировщиков Су-34М
  • 24.06 21:06
  • 6
США начали размещать оружие на базе ПРО в Польше
  • 24.06 21:04
  • 153
Есть ли будущее у танков?
  • 24.06 20:27
  • 32
УВЗ поставит военным опытную партию "Армат" в установленные госконтрактом сроки - глава концерна
  • 24.06 18:22
  • 8
РФ применит ядерное оружие в ответ на применение против нее оружия массового поражения
  • 24.06 16:48
  • 7
Байден подал хороший пример другим противникам России
  • 24.06 13:42
  • 2
СМИ: в космос вывели первый спутник, созданный специалистами с Маврикия
  • 24.06 10:58
  • 7
Патриарх Кирилл связал службу в армии с развитием умственных способностей
  • 23.06 17:25
  • 1
Россия будет усиливать свою военную группировку в Арктике в ответ на попытки дестабилизировать там обстановку - Медведев
  • 23.06 13:26
  • 2212
Как насчёт юмористического раздела?